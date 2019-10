Eros e Marica di nuovo vicini, il gesto di Ramazzotti per l’ex

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si stanno riavvicinando e, nonostante il divorzio, sono ancora molto uniti.

A svelarlo alcune fonti vicine all’ex coppia, che al settimanale Chi hanno giustificato così il gesto di Eros nei confronti di Marica. In questi giorni infatti la modella è stata paparazzata in compagnia del bodyguard che l’ex marito aveva scelto per proteggere la sua privacy e tenere lontani i malintenzionati. Sul giornale di Alfonso Signorini si legge che sarebbe stato proprio Ramazzotti a mettere a disposizione dell’ex moglie la guardia del corpo.

Si tratterebbe di una cortesia, un gesto che indica il profondo affetto che ancora lo unisce alla modella. Insieme hanno due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, ancora piccoli, e stanno cercando di gestire il divorzio nel migliore dei modi. “Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa – avevano detto qualche mese fa in un comunicato congiunto – e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati”.

Dopo l’addio Marica è stata duramente attaccata su Instagram, ma in sua difesa è arrivato proprio Eros. Anche Aurora Ramazzotti si è schierata dalla parte della modella, affermando di avere un ottimo rapporto con lei. L’amore fra i due è terminato, ma l’affetto e la stima continuano ad esserci, per questo il cantante romano sarebbe pronto a fare qualsiasi cosa per il bene dell’ex moglie.

Nel frattempo la Pellegrinelli è finalmente uscita allo scoperto con Charley Vezza. La storia d’amore con l’imprenditore e creativo procede a gonfie vele. La coppia qualche settimana fa era stata paparazzata durante una vacanza romantica in Inghilterra, fra abbracci e sguardi d’intesa, mentre poco prima si era rilassata fra le spiagge di Ibiza. Eros non ha mai voluto commentare la nuova relazione della moglie, ma l’ha comunque difesa dai pettegolezzi ribadendo che la vita va avanti e che, nonostante tutto, rimarrà sempre accanto all’ex.