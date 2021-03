Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, il ritorno di fiamma: l’indiscrezione

editato in: da

È ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli? Sembrerebbe proprio di sì, anche se i rumors sulla loro relazione si rincorrono da tempo.

A dare l’indiscrezione questa volta è stato l’esperto di gossip Santo Pirrotta nella sua rubrica del lunedì a Ogni Mattina. Insieme alla conduttrice Adriana Volpe, il giornalista ha svelato ai telespettatori i nuovi scoop della settimana e tra questi il primo della lista era proprio quello su Eros Ramazzotti e la Pellegrinelli.

La coppia si è detta addio nell’estate del 2019 ma i contatti tra gli ex non si sono mai interrotti del tutto: il cantante e Marica sono rimasti in contatto per il bene dei figli nati dal loro matrimonio, Gabrio Tullio e Raffaela Maria.

Eros e l’ex moglie hanno sempre espresso la volontà di mettere al primo posto il bene dei loro bambini, e per questo hanno mantenuto un ottimo rapporto, nonostante il divorzio. Più volte sono stati annunciati dei riavvicinamenti tra Ramazzotti e la Pellegrinelli, mai avvenuti e soprattutto sempre prontamente smentiti da entrambi.

Adesso però le cose sarebbero cambiate: secondo il gossip diffuso da Pirrotta tra i due potrebbe essere scoppiata nuovamente quella scintilla che li aveva fatti innamorare.

Marica ha smentito tutto, però ti posso dire che i due nelle ultime settimane sono molto ma molto vicini. Si vedono spessissimo.

Nonostante le rimostranze di Adriana Volpe che ha ipotizzato una vicinanza della coppia per i figli, il giornalista è parso convinto che questa volta si tratti davvero di un riavvicinamento.

Nel frattempo, solo qualche settimana fa, la modella aveva rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato proprio del divorzio da Ramazzotti dopo dieci anni di matrimonio. Una scelta, com’è comprensibile, molto dolorosa e che l’ha portato a capire il valore della felicità.

“È stata l’esperienza più dolorosa che io abbia mai affrontato – ha confessato – e dalla sofferenza capisci quanto ha contato quella persona nella tua vita. Nella mia Eros avrà sempre rilevanza. Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata. La sto cercando”.