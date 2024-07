Erica Ash, chi era la star di Scary Movie morta a 46 anni

Lutto nel mondo del cinema: si è spenta Erica Ash, nota per i suoi ruoli in "Scary Movie" e "Survivor's Remorse"

Fonte: Getty Images Erica Ash

Lutto nel mondo del cinema: se n’è andata Erica Ash, nota per i suoi ruoli in Scary Movie e Survivor’s Remorse. L’attrice aveva 46 anni e stava lottando contro il cancro al seno. A riferire della sua scomparsa, come si legge sul sito Tmz, è stata la sua famiglia: è stata sua madre, Diann Ash, a confessare che la donna era malata da tempo.

Erica Ash, il ricordo della famiglia e dei colleghi

“Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amica Erica Chantal Ash”, ha detto Diann Ash al sito americano dando la notizia della morte della figlia Erica. L’attrice aveva 46 anni e da tempo stava combattendo contro un cancro al seno.

“Erica era una donna straordinaria e un’intrattenitrice di talento che ha toccato innumerevoli vite con il suo arguto ingegno, il suo umorismo e la sua genuina gioia di vivere. Il suo ricordo vivrà eternamente nei nostri cuori”, ha continuato la donna. La famiglia dell’attrice ha chiesto che eventuali donazioni vengano effettuate a un’associazione che si occupa di ricerca contro il cancro al seno.

Sui social è arrivato anche l’omaggio di Loni Love, collega e cara amica di Erica Ash, che ha pubblicato un breve post confermando la scomparsa. “Aveva talento ed era esilarante, metteva tutta se stessa nel lavoro”, ha scritto su Instagram. “Ora se n’è andata. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia”. Il direttore della Hampton University Rel Dowdell l’ha ricordata invece come “un’attrice poliedrica dal talento illimitato” che era capace di lasciare “un’impressione di prima classe sugli spettatori”.

La carriera di Erica Ash

Nata il 19 settembre 1977 in Florida, Erica Ash ha vissuto per alcuni anni in Germania: sua madre e suo padre erano infatti funzionari dell’esercito americano e si spostavano spesso per lavoro, toccando vari paesi. Sebbene fosse inizialmente decisa a diventare una dottoressa – essendo anche laureata all’Università Emory, ad Atlanta, in Georgia – scelse di intraprendere la carriera d’attrice, specializzandosi soprattutto come comica e lavorando anche come cantante e modella.

Dopo aver iniziato sul palcoscenico dei teatri con una rappresentazione de Il Re Leone, nel 2006 entrò come ospite fissa del programma The Big Gay Sketch Show di Rosie O’Donnell dove recitò al fianco di Kate McKinnon e Colman Domingo. Nel 2008 trovò posto nella 14esima e ultima stagione dello show Mad Tv, mettendo in scena imitazioni molto convincenti di tante celebrità di Hollywood e non solo, come Whoopi Goldberg, Michelle Obama e Naomi Campbell, solamente per citarne alcune.

La sua carriera è continuata poi nel grande schermo, dove ha recitato in diversi film di successo. Il primo ruolo importante è arrivato nel 2013 con Scary Movie 5, il quinto capitolo della saga, dove ha interpretato il ruolo di Kendra Brooks.

Ha recitato, dal 2013 al 2016, nella serie parodia Real Husbands of Hollywood, con Kevin Hart, Duane Martin, Nick Cannon. Sempre nello stesso periodo è stata protagonista di quattro stagioni di Survivor’s Remorse, al fianco di Jessie T. Usher, Tichina Arnold e Mike Epps.

Nel 2018 aveva ottenuto un ruolo in Uncle Drew, un film di Charles Stone III. Tra i suoi ultimi ruoli quello di Melanie Presley al fianco di Anthony Mackie nel 2023 in Un fantasma in casa, pellicola distribuita sulla piattaforma streaming Netflix.