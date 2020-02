Verissimo, Emma Marrone torna dalla Toffanin e si confessa

editato in: da

Emma Marrone, reduce dalla presenza sul palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo, sarà ospite sabato nel salotto di Verissimo. La cantante salentina torna dopo qualche mese nello studio di Silvia Toffanin e lo fa per parlare di un nuovo capitolo del suo percorso professionale, ossia la recitazione.

Come ben si sa, la Marrone è parte del cast de Gli Anni Più Belli, film che segna il ritorno di Gabriele Muccino dopo A Casa Tutti Bene. Emma, che ha lasciato tutti a bocca aperta superando in maniera eccelsa questa prima prova di attrice, veste i panni di Anna, donna che, sul grande schermo, convola a nozze con Riccardo, interpretato da Claudio Santamaria, e vive assieme a lui l’esperienza della genitorialità.

Nello studio di Silvia Toffanin, la cantante 36enne parlerà ovviamente di quest’avventura al cinema e, in generale, dei suoi progetti per il futuro. Tra questi c’è l’iniziativa Una, Nessuna, Centomila. Presentato sul palco di Sanremo nel corso della terza serata della kermesse, il progetto, che vede Emma al fianco di altre sei grandi donne del mondo della musica italiana, vedrà il suo culmine in un concerto finalizzato a una raccolta fondi per finanziare i centri antiviolenza.

Emma Marrone – che sul palco dell’Ariston ha regalato anche un medley di alcuni tra i suoi più grandi successi – torna a Verissimo dopo pochi mesi. La cantante di Aradeo, infatti, era stata ospite di Silvia Toffanin a metà novembre 2019 per raccontare i mesi subito successivi all’estate che, come tutti sanno, l’hanno vista affrontare faccia a faccia, per la seconda volta nella sua vita, la lotta contro il tumore.

Superato l’intervento e la successiva convalescenza, la Marrone è ripartita al massimo. Ha promosso l’album Fortuna – il cui primo singolo è uscito proprio quando lei ha scoperto la recidiva del male – e ha narrato in tv il suo percorso senza vergogna, dando spazio al coraggio e alla grinta che da sempre la contraddistinguono.

Capace di raccontare con ironia e leggerezza anche il fatto di dover rinunciare per ragioni di salute al biondo che sfoggia dall’inizio della sua folgorante carriera, Emma è pronta a tornare nel salotto di Silvia Toffanin e a regalare agli spettatori di Verissimo un’altra emozionante intervista.