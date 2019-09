Emma Marrone perseguitata da un follower su Instagram: lo sfogo (durissimo)

editato in: da

A pochi giorni dall’uscita del singolo che celebrerà il decennale della sua carriera, Emma Marrone decide di sfogarsi pubblicamente contro un follower che la perseguita da tempo.

In questi giorni la cantante salentina sta vivendo un momento piuttosto impegnativo dal punto di vista professionale, ma non dimentica affatto il rapporto con i fan. Sul suo profilo Instagram, infatti, ieri Emma si è resa disponibile a rispondere alle domande dei follower. Puntuale come sempre, è arrivato il messaggio di un utente che perseguita la Marrone oramai da settimane: “Considerazione generale: meriti molto di più. Potresti cambiare staff al termine del decennale?”.

Una critica che è comparsa pressoché ovunque sul profilo della cantante, tra i commenti alle foto e poi persino nei suoi messaggi privati. Stanca delle critiche negative di uno sconosciuto che attacca duramente il suo lavoro e quello del suo staff, Emma Marrone ha deciso di rispondere all’hater proprio attraverso i social. Tra le Stories della cantante, ieri è apparso infatti un lungo messaggio di sfogo:

“Sono giorni che sotto ogni mio post arriva puntualmente il tuo commento, atto a denigrare il mio lavoro e quello della mia casa discografica. Non ho un social media manager, non sono perfetta, ma almeno sono io tutti i giorni a gestire le cose mettendoci tutta la mia onestà. Non mi sembra di averti incontrato per i corridoi di qualche casa discografica, ma da casa si sa, tutti sanno fare tutto. Ti auguro di riuscire nelle tue cose e di non avere mai a che fare con persone presuntuose e saccenti come te. Ti auguro che il tuo lavoro venga sempre rispettato, perché dietro ogni singolo passo non hai minimamente idee di quanto lavoro ci sia dietro”.

Parole dure e forti, che la Marrone ha indirizzato all’utente taggandolo direttamente dal suo profilo. Ora, quindi, tutti sanno chi è che perseguita la bella cantante salentina da giorni. D’altronde, Emma non nasconde mai nulla ai suoi fan, soprattutto nei momenti di difficoltà, come lei stessa ha tenuto a precisare: “Non ho mai nascosto la testa sotto la sabbia, non ho mai mentito ai miei fan e non ho mai fatto vedere cose che in realtà non esistono nel bene e nel male”.

Cosa risponderà ora l’hater? Riserverà alla cantante altre critiche o scomparirà nel silenzio?