Emma Marrone, messaggio da brividi di Vasco. Lei risponde su Instagram

Vasco Rossi dedica a Emma Marrone un messaggio da brividi e lei risponde.

Il rocker ha voluto mostrare il suo sostegno nei confronti della cantante che qualche giorno fa ha annunciato su Instagram uno stop dei concerti. Emma ha parlato da subito di “problemi di salute” e il pensiero di tanti è andato alla terribile battaglia che l’artista pugliese ha combattuto in passato contro il tumore.

Da quel momento Emma è stata travolta da una marea d’amore con tanti messaggi dolci e di sostegno da parte di fan, amici e colleghi. Maria De Filippi le ha scritto una lettera, mentre Laura Pausini l’ha difesa dagli attacchi degli haters che l’hanno criticata e insultata senza pietà anche in un momento così difficile.

Lei però non si è arresa e, dopo un lungo silenzio, è tornata su Instagram per annunciare di essersi operata. Ora c’è ancora tanta strada da fare: Emma dovrà recuperare le energie e ritrovare il sorriso prima di tornare sul palco, ma, come ha spiegato lei stessa, il peggio è passato.

Fra i tanti che le hanno voluto dedicarle un pensiero c’è anche Vasco Rossi che per lei ha scritto Io sono bella, il nuovo singolo che sta scalando le classifiche. Il rocker ha postato una foto in cui Emma sorride, scrivendo: “Io sono bella sono bella sono bella sì… Io sono bella sempre. Vai Emma”.

Poco dopo è arrivata anche la risposta della Marrone che ha commentato il post con una frase dolcissima: “Vasco del mio cuore” ha scritto.

“Ho finalmente tolto questo braccialetto, ma lo conserverò per sempre – aveva raccontato la cantante qualche giorno fa su Instagram -, è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze, ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto […] La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura – aveva concluso -. Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene”.