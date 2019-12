Emma Marrone innamorata dell’influencer Guido Milani: la verità della cantante

editato in: da

Emma Marrone è di nuovo innamorata? La cantante in questi giorni è stata avvistata in compagnia di Guido Milani, noto influencer con cui sembra ci sia una forte intesa. I due sono stati paparazzati dai fotografi di Chi a Cortina, dove hanno trascorso una vacanza all’insegna della neve e del relax.

Archiviati i problemi di salute, Emma è tornata più in forma che mai. L’artista di Amici sta finalmente meglio e negli scatti pubblicati dal settimanale di Alfonso Signorini, sorride insieme a Guido Milani. Un feeling che ha fatto immediatamente ipotizzare l’esistenza di una love story. A smentirla però ci ha pensato la stessa Marrone che, a quanto pare, è ancora single e non è intenzionata a iniziare una relazione.

“Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi”, ha detto al settimanale Chi. L’artista pugliese ha poi svelato di fare parte della stessa agenzia di Guido Milani, per questo fra i due sarebbe nata una bella amicizia, ma niente di più. Fra i motivi ci potrebbe essere anche la grande differenza d’età – 13 anni – come ha fatto notare la stessa Emma. “Ora direte che sono una milf – ha scherzato -. Bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio”.

Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile flirt con Enrico Nigiotti, ex protagonista di Amici e collega della Marrone. La cantante aveva commentato uno scatto dell’artista nel suo letto pubblicato su Instagram, scrivendo: “Boni, per te va bene boni”. Lui aveva replicato con uguale schiettezza, facendo i complimenti a Emma.

L’artista salentina è single ormai da diverso tempo, dopo l’addio a Stefano De Martino e le relazioni con Fabio Borriello e Marco Bocci. Quest’estate la Marrone era apparsa molto vicina a Nikolai Danielsen, affascinante modello norvegese con cui aveva trascorso le vacanze a Capri. Anche questa storia d’amore però era stata smentita ed Emma aveva svelato di essere single per sua scelta.

“Se metti dei paletti stai valutando – aveva detto – e l’amore è quando non valuti niente: stare con quella persona, farci l’amore, restare sul divano a vedere un film di cui non ti frega niente per il solo fatto di starci con lui. Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore. Vivo in un mondo in cui c’è tanta apparenza e in cui sotto il tappeto delle relazioni virtualmente felici si nasconde l’inferno. A quel tipo di relazione preferisco la solitudine”.