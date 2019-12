Amici, Emma Marrone annuncia il suo ritorno su Instagram

editato in: da

Sabato 14 dicembre Emma Marrone tornerà nello studio di Amici. È stata la cantante stessa ad annunciare la cosa tramite Instagram e Twitter, suscitando ovviamente l’entusiasmo dei fan. Emma, che si è sottoposta l’altro ieri a una visita di controllo post operatoria (comunicando successivamente ai follower l’esito positivo), sarà presente sul palco del talent da cui è partita la sua carriera per presentare il singolo Stupida Allegria, il nuovo brano estratto dall’album Fortuna.

Come ben si sa, la pubblicazione di questo nuovo lavoro discografico è arrivata parallelamente all’inizio della lotta per il ritorno del male che, già dieci anni fa, aveva colpito la cantante di Aradeo. Dal giorno dell’annuncio di doversi fermare per un po’ per affrontare un problema di salute sono passati diversi mesi.

A poche settimane dall’operazione, Emma ha presentato ufficialmente il nuovo disco, album che, in poco tempo, ha conquistato le vette delle classifiche. Nel frattempo, ospite di diversi programmi televisivi e più volte intervistata per la carta stampata, non ha smesso di raccontare questa seconda e importantissima sfida contro il tumore, parlando di come ha scoperto il ritorno della malattia e di come quest’ultima l’ha cambiata.

In questi mesi non sono mancate anche le esibizioni canore. Tra le più recenti è possibile citare la magistrale esecuzione, in duetto con Gigi D’Alessio e nel corso dell’ultima puntata di Vent’Anni che Siamo Italiani, del brano Cu’mme, successo indimenticabile di Mia Martini e Roberto Murolo.

Adesso, come già ricordato, sta per arrivare il ritorno sul palco che l’ha consacrata, davanti a un pubblico che la ama ormai da dieci anni. Emma, che ieri sera ha sfoggiato un sensualissimo abito con scollo sulla schiena nel corso di una cena natalizia organizzata dalla Fondazione IEO e alla quale ha partecipato in compagnia dell’amico Paolo Stella, sarà quindi l’ultima ospite prima di Natale nello studio di Maria De Filippi.

Nel corso della puntata di settimana scorsa, la padrona di casa di Amici aveva annunciato che sabato 14 dicembre sarebbero stati resi noti i nomi di due concorrenti eliminati. Non resta quindi che attendere due giorni per scoprire chi saranno (e per apprezzare l’esibizione di Emma).