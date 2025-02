Emma Marrone inedita nella Giornata contro il cancro: “Non mollate mai”

Fonte: IPA Emma Marrone

Emma Marrone non dimentica la lunga battaglia combattuta contro il cancro e martedì 4 febbraio, proprio in occasione della Giornata Mondiale contro questa terribile malattia, la cantante salentina ha deciso di condividere su Instagram una storia in cui fa un tuffo nel suo doloroso passato, per portare un messaggio di speranza e rinascita.

Emma Marrone, il messaggio pieno di speranza su Instagram

Combattere contro la malattia e vincerla, tornando alla vita, proprio come ha fatto lei: è una Emma Marrone inedita quella apparsa oggi sui social, dove la cantante salentina ha voluto dare il suo importante contributo alla lotta contro il cancro. Un contributo che arriva da un’esperienza dolorosa vissuta in prima persona e che Emma ha affrontato con tutta se stessa portando infine a casa una vittoria che vale la vita.

Proprio oggi, 4 Febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro, Emma Marrone ha fatto un tuffo nel passato condividendo sul suo profilo Instagram una storia in cui mostra com’era fino a qualche anno fa: una giovane donna che stava combattendo contro una malattia terribile della quale portava i segni addosso, ma che con coraggio, forza e le cure giuste, è riuscita a sconfiggere. Il messaggio che porta la cantante è chiaro e si rivolge direttamente ai suoi fan invitandoli a fare sempre prevenzione perché i controlli di routine sono fondamentali. Non solo, il suo invito è anche quello di non darsi mai per vinti e si rivolge a chi come lei ha combattuto o sta ancora combattendo contro questo male.

“Un grande abbraccio a chi sta combattendo contro i mostri” è l’esordio del suo messaggio, accompagnato da un “Non mollate mai, anche se è tosta, incredibilmente tosta. Qualche anno fa ero messa così, ho combattuto, ho vinto” continua Emma che dedica con tutto il cuore, a chi ha bisogno in questo momento di tanta forza e tanto coraggio, parole piene di speranza. E nel frattempo sul video scorrono le immagini della cantante che si sottopone a delle iniezioni che ha dovuto fare durante la lotta contro il cancro che l’ha colpita. Un messaggio pieno di significato che, da una parte, vuole puntare l’attenzione sull’importanza della prevenzione oncologica come prima arma di difesa e, dall’altra, vuole lanciare un messaggio di grande speranza mostrando che si può uscire dai momenti più bui, proprio come ha fatto lei.

La battaglia di Emma Marrone contro il cancro

La battaglia di Emma Marrone contro il cancro era iniziata nel 2009, quando le era stato diagnosticato per la prima volta un tumore all’utero e alle ovaie. La cantante si era dunque sottoposta a tre operazioni, inclusa l’asportazione delle ovaie, ma nel 2019 il male era tornato costringendo Emma ad interrompere il suo tour per dedicarsi alla sua battaglia. In quell’occasione le parole della cantante, che aveva avvisato i suoi fan dicendo “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”, erano state profetiche perché poi aveva davvero sconfitto il cancro, tanto che oggi può gridare al mondo intero la sua guarigione.

Nonostante il cancro sia ormai un ricordo, Emma però ci tiene a sottolineare l’importanza di continuare a fare prevenzione e i check up necessari a tenere sempre tutto sotto controllo e, come Bianca Balti e Kate Middleton, anche loro colpite da questo male, Emma si unisce al coro di coloro che non spengono mai i riflettori su questo importante tema e danno, a chi come loro ha lottato o ancora lotta, tanta forza e speranza.