Emma Marrone: dopo l’addio al papà, la dedica all’uomo più importante

Fonte: IPA Emma Marrone, il ritorno sui social

Non sono state settimane affatto semplici per Emma Marrone che, tornata dalle vacanze estive, ha dovuto affrontare uno dei momenti più complicati e dolorosi della propria vita.

Il papà di Emma, Rosario Marrone, è purtroppo venuto a mancare lo scorso primo settembre a causa di una malattia. Da allora la cantante si è chiusa, come giusto che fosse, nel più completo silenzio social per stare insieme alla famiglia e affrontare il dolore con le persone a lei care.

Il silenzio social di Emma è stato interrotto solo un attimo quando la cantante ha pubblicato un video sfogo in cui, oltre a ringraziare i fan per l’affetto, ha anche ammonito duramente coloro che hanno speculato sulla morte del papà.

Il silenzio social di Emma è stato poi nuovamente interotto oggi, quando la Marrone ha condiviso un sentito post dedicato a un altro uomo a cui è legatissima: il fratello Francesco.

Emma Marrone al fratello: “sei più forte di quello che pensi”

Il legame tra Emma Marrone e la sua famiglia è fortissimo e nel giorno del compleanno di Francesco, suo fratello, la star della musica italiana ha deciso di far una dedica speciale di cui, immaginiamo, ora più che mai il ragazzo ne avesse bisogno.

“Buon compleanno Checco mio. Sei una roccia… Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo”: queste sono le parole che Emma ha dedicato a Checco, accompagnate da una foto dei due fratelli Marrone da piccoli.

Emma e Checco sono sempre stato molto uniti, anche nel nome della musica. Francesco, infatti, proprio come papà Rosario è un musicista che a volte ha anche accompagnato come batterista la sorella durante i concerti.

Emma, l’addio a X-Factor senza rimpianti: “spacca tutto sorella!”

Ex giudice di X-Factor, Emma Marrone ha lasciato il suo ruolo nel talent senza alcun rimpianto. Nelle storie pubblicate sempre oggi sul suo profilo Instagram la cantante ha mandato un grande in bocca al lupo collettivo al programma, proprio nel giorno dell’inizio della nuova edizione.

Salutando con affetto tutta la crew di amici di X-Factor, Emma ha anche lanciato un messaggio speciale alla sua fraterna collega Francesca Michelin – “Spacca tutto, sorella” – che sarà la presentatrice di questa nuova era del talent targato Sky.

Francesca ed Emma sono molto legate, le due cantanti hanno infatti partecipato in coppia allo scorso Festival di Sanremo dove la Michelin ha accompagnato nel ruolo di direttrice d’orchestra l’amica, in gara all’Ariston con Ogni volta è così.

Le due cantanti, inoltre, nella serata delle cover si sono anche divertite a reinterpretare il brano di Britney Spears Baby one more time in una versione totalmente inedita. Oltre alla musica, Francesca Michelin ed Emma Marrone sono unite da un profondo affetto.

Emma, proprio durante una delle tante interviste nel periodo dello scorso Sanremo ha ammesso: “da lei ho imparato a credere di più in me stessa. Chi fa questo lavoro spesso perde l’oggettività delle cose: ci perdiamo dietro alle stronzate e alle critiche mosse in maniera banale. Francesca mi ha insegnato ad avere un po’ più di autostima e a guardarmi da fuori”.