Elodie in Puglia, abito in maglia e capelli mossi su Instagram: il look selvaggio da copiare

Elodie, approdata in Puglia in occasione del matrimonio di una coppia di amici, non ha perso occasione per lasciare tutti a bocca aperta su Instagram con il suo look che non è di certo passato inosservato nonostante la sua semplicità: abito in maglia e capelli mossi in modo naturale l’hanno fatta sembrare come sempre una dea, soprattutto nelle pose piene di sensualità pubblicate sui social.

Elodie, il look selvaggio da copiare

La pop star italiana del momento ha colpito ancora, e questa volta direttamente dal matrimonio di una coppia di amici. Come scenario Alberobello e la meraviglia dei trulli che già da soli potrebbero riempire una fotografia rendendola perfetta, ma le pose di Elodie hanno sicuramente reso il tutto ancora più magico.

Per l’occasione, la cantante ha sfoggiato un look davvero particolare e a cui non siamo decisamente abituati per un matrimonio. Bellissima come sempre e un po’ selvaggia, Elodie ha partecipato alle nozze con una mise che potrebbe diventare presto la nuova tendenza per partecipare ad eventi per cui di solito tutti cercano di impegnarsi al massimo con l’intento di risultare fin troppo eleganti. Lei, invece, è riuscita quasi a ribaltare il concetto di eleganza per una cerimonia.

Canotta scollata e aderente sui toni del beige, gonna multicolor con frange alla base e scarpe aperte con un tacco comodo (ma generoso); per quanto riguarda il trucco, anche in questo Elodie ha deciso di restare il più naturale possibile, focalizzandosi sulla base del viso e sugli occhi, mentre i capelli mossi le hanno donato una natura decisamente selvaggia.

Elodie, i dettagli del suo look strepitoso

Nonostante il suo look appaia agli occhi di tutti molto semplice e insolito per festeggiare un matrimonio, i vestiti indossati da Elodie sono un esempio di grande eleganza nella totale semplicità.

Seguita dal suo stylist Lorenzo Posocco, Elodie ha indossato la canotta a costine abbinata alla meravigliosa gonna multicolor firmata Missoni, dal costo di 980 euro. Per quanto riguarda le scarpe, invece, ha optato per delle mules in pvc trasparente firmate Amina Muaddi dal costo di 520 euro.

Elodie, pop star che non ha segreti

Qualche anno fa probabilmente in pochi avrebbero detto che quella ragazza con i capelli corti e rosa sarebbe diventata il simbolo del pop italiano in pochissimo tempo, eppure Elodie è riuscita a raggiungere un pubblico vasto e a diventare una pop star a tutti gli effetti.

Lei canta, balla, sfoggia look strepitosi e diventa sempre una tendenza anche con una semplice foto su Instagram: lei, però, sembra non avere molti segreti. Per quanto possano risultare strutturati alcuni abiti e alcuni look in generale, Elodie riesce a dare il meglio di sé anche al naturale o, comunque, con poche strutture attorno. Le foto su Instagram del matrimonio ne sono decisamente una prova, perché la cantante ha posato con i suoi capelli al vento e un abito senza troppi fronzoli, risultando ugualmente strepitosa e ricevendo tantissimi commenti da fan e colleghi.

Ne ha fatta di strada Elodie per arrivare ad essere (da poco) un punto di riferimento per molte ragazze e molti ragazzi, che sia anche solo per come sistema i capelli o per come si trucca, ma il suo percorso pieno di cambiamenti è stato sicuramente necessario per arrivare fino a qui. Ora sembra aver trovato la sua dimensione dopo alcuni cambiamenti di percorso, e si trova esattamente nel punto in cui le sue canzoni vengono trasmesse ovunque e diventano tormentoni fin dal primissimo ascolto, come nel caso di Tribale e Bagno a mezzanotte che hanno scalato le classifiche, ma non solo, perché è pronta per stupire tutti con il suo ruolo da attrice.