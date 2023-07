Elodie in barca con Andrea Iannone, abito sottoveste trasparente

Fonte: IPA Elodie e Iannone tra foto sexy e coccole in barca a Capri

La vita sentimentale di Elodie prosegue a gonfie vele con Andrea Iannone. La cantante romana ha deciso di mostrare ai fan un po’del suo privato, condividendo su Instagram scatti e video della vacanza in barca a Capri.

Non mancano pose sexy, che hanno fatto impazzire i fan nella sezione commenti, ma anche momenti di pure coccole. Tutto sembra proseguire splendidamente. È il caso di sottolinearlo dopo il turbolento passato di entrambi, tra Marracash e Belen Rodriguez.

Elodie splendida in bianco

Si può dire come Napoli sia una delle città del cuore di Elodie. Lo ha dimostrato la sua partecipazione al grande concerto di Gigi D’Alessio, cantando in dialetto, ma anche la sua permanenza nelle acque di Capri dopo l’evento live tenutosi sull’isola.

Il giorno dopo la sua esibizione eccola sfoderare le varie anime del suo essere. Il post “incriminato” ha fatto sussultare i suoi 3 milioni di follower (e poco più, ndr). Foto e video hanno già collezionato più di 250mila mi piace e il tenore delle risposte degli ammiratori ruota intorno a un unico grande concetto: estrema invidia per Andrea Iannone.

Elodie fa battere il cuore di tutti, uomini e donne, e vederla avvicinarsi alla telecamera con passo da pantera è stato forte troppo per alcuni. Scherzi a parte, la cantante ex Amici ha sempre sfoderato differenti aspetti di sé. Scorrendo la gallery, infatti, la si vede subito stretta al suo grande amore, pronta per ricevere un po’ di coccole. Torna poi sexy e ammaliatrice, posando con il suo abito sottoveste trasparente, lasciando intravedere in parte il suo lato b.

Elodie a Capri: concerto con nausea

Elodie è giunta a Capri non soltanto per rilassarsi in barca, come detto. Ha infatti preso parte a un evento presentato da Tommaso Zorzi. Il tutto per il lancio di un brand di birra. La celebre cantante si è esibita a bordo di una motonave, con sullo sfondo gli splendidi faraglioni.

I video della sua prova canora in mare sono subito diventati virali. Per l’occasione ha sfoderato i suoi più grandi successi, cantando brani come Bagno a mezzanotte, Guaranà/Nero Bali, Andromeda, Tribale, Margarita, Ciclone e Due.

Non tutto è però andato esattamente come previsto. Ha infatti accusato un certo disagio a causa del continuo ondeggiare della barca. Riuscire a concentrarsi e gestire la voce in queste condizioni è stato tutt’altro che semplice.

I presenti l’hanno infatti vista perdere per un attimo il controllo del timbro vocale, per poi appoggiarsi alla ringhiera, trattenendo a stento una risatina nervosa. Nonostante tutto, ha portato a casa l’esibizione, accennando anche parte dei soliti movimenti sensuali che caratterizzano i suoi live, generalmente su palchi più stabili di questo.

Come sempre, si è dimostrata molto onesta con i suoi fan, che l’hanno supportata durante l’intera prova in barca, senza mai farle pesare le difficoltà palesate: “Ho un po’ di nausea, devo essere onesta. Questa è la mia priva volta (in barca, ndr). Sono molto felice di farlo con voi. È difficile cantare con le onde, molto difficile”.

Le hanno poi proposto di provare a prendere qualcosa per far passare la strana sensazione ma lei, da professionista ormai consumata, ha deciso di tirare dritto e fare la dura, preferendo non prendere nulla. Ha così stretto i denti e continuato a cantare, allontanandosi a tratti dalla ringhiera, sentendosi sempre più sicura. In tutto ciò il pubblico è stato splendido, applaudendo e cantando per tutto il tempo.