Elodie e Andrea Iannone, furibonda lite al ristorante: lei va via, lui mortificato

Scoppia la lite tra Elodie e Andrea Iannone. La cantante e il pilota sono stati paparazzati durante uno scontro a Roma, al termine di una cena al ristorante, finita tutt’altro che nel migliore dei modi. Uno scontro piuttosto duro tanto che ad un certo punto la Di Patrizi ha lasciato il locale e si è allontanata a ritmo spedito, seguita a distanza dal fidanzato, tutt’altro che contento della situazione.

La lite al ristorante tra Elodie e Andrea Iannone

È il settimanale Gente a pubblicare le foto dell’ultima litigata tra Elodie e Andrea Iannone. Nelle immagini pubblicate dalla rivista si vede la Di Patrizi che lascia il ristorante con il volto tirato, più arrabbiata che mai. Lo sportivo segue la sua dolce metà a distanza, con sguardo visibilmente mortificato. Ignoti i motivi dello scontro tra i due ma pare che sia stato decisamente intenso. Del resto entrambi hanno caratteri molto forti. Soprattutto la Di Patrizi, che in passato non ha nascosto di essere capricciosa e sempre alla ricerca di attenzioni quotidiane.

C’è chi prontamente ha parlato di crisi tra Elodie e Iannone ma potrebbe essersi trattato di uno screzio temporaneo. Del resto chi non ne ha con il proprio partner? A volte sono proprio i bisticci d’amore a fortificare ancora di più il legame e quello tra l’ex allieva di Amici e lo sportivo va avanti da ben due anni. Il primo incontro è avvenuto nell’estate 2022, grazie all’amica in comune Diletta Leotta.

Tra l’altro non è la prima volta che si parla di problemi tra Elodie e Andrea: qualche tempo fa finì al centro della cronaca rosa un’accesa discussione in aereo, su un volo in direzione Londra, dove la coppia aveva deciso di trascorrere un weekend romantico. Un alterco subito superato tanto che la Di Patrizi è molto legata a Iannone. E di recente non ha esitato a lasciarsi andare ad una dichiarazione d’amore molto importante.

Le parole d’amore di Elodie per Andrea Iannone

“Andrea Iannone mi fa innamorare di lui ogni giorno. – ha ammesso Elodie a Vanity Fair Stories 2024 – Ha una super pazienza, un rispetto della vita e il suo super potere è che è dolcissimo, lui mi prende mi abbraccia e io mi rassereno, mi comprende tanto. Non mi ha mai giudicata, neanche quando magari ogni tanto esagero. Questo è quello che mi fa innamorare di lui, è un uomo molto forte e la sua forza è proprio la pazienza”.

Dichiarazioni molto simili a quelle rilasciate in un altro contesto: “Sono impegnativa e capricciosa. Ho bisogno di attenzioni, tantissime. Andrea me le dà. È dolce. Comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico”, aveva confidato.

Più volte si è vociferato di matrimonio e figli per Elodie e Andrea Iannone ma per il momento la coppia si gode la convivenza tra Milano e Lugano. “Sui figli ci sto pensando, ho anche preso in considerazione l’idea di congelare gli ovuli”, aveva affermato qualche mese fa la Di Patrizi, attualmente più concentrata che mai sul lavoro, con impegni che spaziano dalla musica al cinema, passando per il doppiaggio e la moda.