Chi è la conduttrice Ellen DeGeneres

Fonte: IPA Chi è la presentatrice tv Ellen Degeneres

Ellen DeGeneres è una delle personalità più iconiche della televisione americana. Con una carriera che spazia dalla stand-up comedy alla conduzione di uno dei talk show più amati, DeGeneres ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo. La sua carriera, però, non è stata priva di controversie.

Gli esordi e la carriera di Ellen DeGeneres

Nata il 26 gennaio 1958 a Metairie, Louisiana, Ellen Lee DeGeneres è cresciuta in una famiglia amorevole con il fratello Vance, ora scrittore e musicista. Dopo il divorzio dei suoi genitori, Ellen si è trasferita con la madre a Atlanta, Texas, dove ha completato gli studi superiori.

Ellen ha iniziato la sua carriera come comica di stand-up nei club locali e, grazie al suo talento unico, ha rapidamente guadagnato popolarità. Il suo primo grande successo televisivo è arrivato con la sitcom Ellen (originariamente intitolata These Friends of Mine) che è andata in onda dal 1994 al 1998. Nel 1997, Ellen ha fatto la storia dichiarando pubblicamente la sua omosessualità durante un episodio della sitcom, diventando una delle prime celebrità a farlo apertamente.

The Ellen DeGeneres Show

Il 2003 ha segnato l’inizio di una nuova era per Ellen con il lancio di The Ellen DeGeneres Show. Questo talk show diurno è diventato un pilastro della televisione americana, vincendo numerosi premi, tra cui diversi Emmy Awards. Con il suo stile di conduzione accogliente e spiritoso, Ellen ha intervistato tantissime celebrità, politici e persone comuni con storie straordinarie. Tra le sue interviste più iconiche, quella a Meghan Markle.

Altri progetti e impegno sociale

Oltre alla sua carriera televisiva, Ellen è anche un’autrice di successo e ha doppiato personaggi amati come Dory nei film Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory”. È anche nota per il suo impegno sociale e filantropico, sostenendo cause come i diritti LGBTQ+, la protezione degli animali e vari progetti umanitari.

Gli scandali

Nonostante il successo, Ellen DeGeneres non è stata immune alle controversie. Nel 2020, il suo show è stato travolto da accuse di ambiente di lavoro tossico, con testimonianze di ex dipendenti che denunciavano comportamenti abusivi e discriminatori da parte di produttori e della stessa DeGeneres. Queste rivelazioni hanno portato a un’indagine interna e al licenziamento di alcuni membri dello staff.

Ellen ha affrontato pubblicamente le accuse, chiedendo scusa durante il discorso di apertura della nuova stagione del suo show nel settembre 2020. Ha promesso di migliorare l’ambiente di lavoro e ha cercato di rimediare ai danni attraverso vari cambiamenti dietro le quinte.

Il futuro di Ellen DeGeneres

Nel 2022, Ellen ha annunciato la fine del suo talk show dopo 19 stagioni, citando la necessità di nuove opportunità e il desiderio di dedicarsi a progetti diversi. Da allora, ha esplorato nuove opportunità nel mondo dell’intrattenimento, inclusi progetti di produzione e iniziative filantropiche.

Vita privata: chi è la moglie

Ellen DeGeneres è sposata con l’attrice Portia de Rossi dal 2008. La coppia è nota per il loro forte legame e per essere una delle più amate e rispettate nella comunità LGBTQ+.

Nel 2024, Ellen e Portia hanno celebrato il loro sedicedimo anniversario di matrimonio con una cerimonia privata nella loro residenza di Beverly Hills. Le due condividono spesso momenti della loro vita insieme sui social media, mostrando il loro amore e il supporto reciproco.

Lontano dai riflettori, Ellen ama trascorrere il suo tempo libero dedicandosi a varie attività. È appassionata di giardinaggio e spesso condivide i frutti del suo lavoro sui social media. Inoltre, Ellen e Portia amano viaggiare e scoprire nuove culture, e recentemente hanno documentato il loro viaggio in Giappone, dove hanno esplorato la cucina locale e visitato antichi templi.