Secondo Elisabetta Gregoraci è il rosso, e da capo a piedi, il solo colore da indossare per Natale: tutti i dettagli del look super glamour della conduttrice

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Elisabetta Gregoraci

“It’s the right moment for a touch of red”: è stato con queste esatte parole che Elisabetta Gregoraci ha fornito ai propri followers l’ennesima, puntuale quanto salvifica, fashion inspo in merito a come vestirsi a Natale 2025. Dopo aver condotto, visibilmente emozionata, la serata tutta al femminile di Napoli avvolta in pizzo trasparente e piume, eccola optare questa volta per il total red. Vediamo come.

Elisabetta Gregoraci sceglie il total red per Natale 2025: i dettagli del look

Dicembre: sono giorni speciali per tutti, ma forse un po’ di più per Elisabetta Gregoraci e con lei per tutte quelle mamme che finalmente possono ricongiungersi con i propri figli lontani, per motivi di studio o di lavoro.

Proprio in queste ore la conduttrice si è ritrovata con il suo amatissimo Nathan Falco per trascorrere le vacanze di Natale 2025 in compagnia della loro numerosa famiglia. Dallo scorso anno il ragazzo studia in Svizzera, più precisamente presso il prestigioso Collège du Léman, un collegio privato nei pressi di Ginevra, e lì si è trasferito per frequentare l’istituto.

Non stupisce affatto, dunque, che il poco tempo trascorso l’uno di fianco all’altra sia divenuto ancor più prezioso per i due: come di consueto, anche in questo caso, sono state diverse le foto ricordo, i pranzi fuori e le lunghe passeggiate per le vie del centro illuminate dagli addobbi.

Tra uno scatto insieme ed un altro, però, non sono certo mancati i soliti fashion moments: ed ecco, a due giorni dalla fatidica data, la showgirl calabrese mostrarsi in tutto il suo splendore con addosso un look monocromatico perfetto per queste Feste. Durante il corso dell’ultimo anno abbiamo imparato che il modo giusto per vestire il rosso è farlo da capo a piedi, una regola sempre vincente ma che in vista del 25 dicembre assume una forza tutta diversa.

Come lei stessa ci ha dimostrato, a volte bastano appena una pelliccia — rigorosamente ecologica — ed un paio di collant rossi per restituire quell’atmosfera magica e suggestiva che si respira solo in questo periodo dell’anno unico. Nel suo ultimo post Instagram la vediamo addirittura proporre ben due alternative di total red, prima con capospalla di pelo e calze e poi con mini abito in maglia, a collo alto, calzamaglia e décolleté ton sur ton. Insomma, anche grazie al suo prezioso contributo riuscire a decidere come vestirsi a Natale non sarà più un problema così grande.

Elisabetta Gregoraci, pizzo e piume a Napoli per celebrare le donne

Soltanto qualche giorno fa Elisabetta Gregoraci aveva fatto sognare le fashion addicted di tutto il mondo indossando una splendida creazione di Room 76 per condurre una serata importantissima al sud Italia: incarnando il perfetto incontro tra sensualità ed eleganza, l’avevamo vista avvolta in un gioco di pizzo e piume al timone di Donne per Napoli.

Parliamo di un riconoscimento dedicato a figure femminili di spicco — attrici, sportive, giornaliste, scienziate, musiciste e chi più ne ha più ne metta, da Simona Agnes a Francesca Pascale, da Sabrina Scampini a Giorgia Palmas, da Ludovica Nasti a Giordana Marengo — che rappresentano la forza del loro genere e che nel corso dell’anno hanno acceso i riflettori sulla propria patria, la quale oggi celebra 2500 anni dalla sua fondazione. Bellissima e commossa, la conduttrice ha avuto l’onore di rivestire un ruolo di un certo rilievo in questo contesto. Un bel traguardo, che si aggiunge ai tanti altri raggiunti negli ultimi dodici mesi, e che le permette sicuramente di chiudere il 2025 con orgoglio.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!