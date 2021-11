Elisabetta Gregoraci da sogno: l’abito a sirena è alta seduzione

Elisabetta Gregoraci, l’abito a sirena lascia senza fiato

Elisabetta Gregoraci lascia senza fiato alla nuova edizione di Nozze in Fiera a Caserta. La showgirl sfila con un abito da sposa a sirena che è seduzione pura.

Elisabetta Gregoraci in abito da sposa

Elisabetta Gregoraci, madrina della serata di domenica 7 novembre, ha fatto battere i cuori quando è uscita sulla passerella indossando un abito senza spalline, con corpetto a cuore, che mette in risalto il décolleté scolpito. Sciancrato in vita, il vestito aderisce perfettamente alla silhouette dell’ex di Briatore, mentre la gonna si apre a ruota sulle caviglie con coda a strascico. Il tutto ornato da morbide onde, glitter e decori color bronzo.

Abito a sirena Puoi acquistare online una versione simile all'abito di Elisabetta Gregoraci

L’abito è una creazione di Antonio Notaro che ha scelto proprio la Gregoraci come madrina della serata. Intanto, la bella Eli ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto posate che la ritraggono con lo splendido abito da sposa con cui ha sfilato. A commento scrive: Nella vita impara la regola più importante di tutte :ogni persona vale il tempo che ti dedica 🧡… At work”.

Elisabetta Gregoraci, la frase ambigua su Instagram

Una frase ambigua che ha suscita qualche perplessità. Qualcuno risponde: “Tu vali tutto il tempo del mondo sei un incanto stasera hai l occhietto spento ma brilli a prescindere sei una principessa Ely👑e ti dedicò tutto il mio tempo❤”.

Forse la Gregoraci si riferisce a questioni di cuore. Si dice che abbia uno spasimante, ex di una conduttrice Mediaset, del quale non si sa nulla, neppure il nome. Unica indiscrezione trapelata è che per il momento Eli non avrebbe ceduto al corteggiamento.

Ma forse quelle parole si riferiscono ad alcuni “no” professionali che la showgirl avrebbe ricevuto sia da parte della Rai dove ha visto sfumare il progetto Double Song, trasmissione a metà tra un quiz musicale e un game show che avrebbe dovuto vederla al fianco di Pino Insegno. Sia da parte di Mediaset dove si è vista sfuggire lo show Honolulu dove le è stata preferita Fatima Trotta.

Elisabetta Gregoraci lascia senza fiato

Sta di fatto che Elisabetta Gregoraci è sempre vincente, anche grazie alla sua bellezza. Moltissimi i complimenti ricevuti dai follower che le scrivono su Instagram: “Mamma che meraviglia che seiii😭🤍✨. Sei bellissimaaaa amo✨!!”. E ancora: “Una bellezza fuori dal normale”, “Ci lasci ogni volta senza fiato 😍😍😍”.