Elisabetta Gregoraci: “15 anni fa il giorno più bello della mia vita”. Gli auguri più attesi

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco

Questo, di transizione tra l’inverno e la primavera, è un giorno a dir poco speciale per Elisabetta Gregoraci. A renderlo noto è proprio lei, condividendo sul proprio profilo Instagram una dolcissima dedica per augurare buon compleanno a suo figlio, Nathan Falco.

Nathan Falco compie 15 anni, la dolce dedica di Elisabetta Gregoraci

Cade il 18 marzo il quindicesimo compleanno di Nathan Falco Briatore, primo ed unico figlio di Elisabetta Gregoraci, frutto dell’unione con l’ormai l’ex marito Flavio Briatore.

Per l’importantissima occasione la conduttrice ha dato inizio ai festeggiamenti – che siamo più che certi saranno fatti in grande – dedicando delle sentite parole al suo grande amore, complice Instagram.

“18 marzo, il giorno più bello della mia vita. 15 anni fa sei arrivato tu e l’hai riempita di un amore che non si può spiegare, solo vivere. Da allora, ogni giorno con te è stato una scoperta, un’avventura, una crescita reciproca. Amo la nostra complicità che nel tempo si è consolidata e le nostre chiacchierate senza filtri! Oggi ti dico solo: non smettere mai di essere te stesso, di credere nei tuoi sogni, di lottare per ciò che vuoi. Io sarò sempre qui, accanto a te. Buon compleanno vita mia, la tua mamma”, queste le parole che si leggono accanto al carosello a racchiudere la ventina di teneri scatti che la ritraggono con l’amatissimo figlio dal momento della nascita sino ad oggi.

Non si sono certo fatti attendere nemmeno gli auguri di Flavio Briatore, ovviamente, il quale ha fatto ricorso ad Instagram in prima persona per celebrare il traguardo di Nathan: accanto ad una fotografia che lo raffigura sorridente e spensierato, il papà ha aggiunto: “Buon compleanno Falco, tantissimi auguri per i tuoi splendidi 15 anni”.

Nonostante i due noti coniugi siano separati oramai da diversi anni, la famiglia si è sempre mostrata piuttosto unita: le festività per loro vengono immancabilmente trascorse insieme, cosa che generalmente accade anche per questa data speciale, che li unirà per la vita. E non sarà certo la distanza a farne un’eccezione, abbiamo ragione di credere.

La nuova vita di Nathan Falco in Svizzera, lontano da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Oggi più che mai possiamo dirlo: Nathan Falco non è più un bambino, ma un giovane adolescente e come tale si sta dedicando alla propria carriera scolastica. Come noto, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore frequenta da poco una scuola davvero prestigiosa e si divide perciò tra Monte Carlo, dove vivono mamma e papà, e Ginevra. Farà ritorno a casa per il suo compleanno? Qualcosa ci dice che lo scopriremo presto.

Da circa un anno, infatti, il giovane vive da solo in Svizzera, a pochi chilometri di distanza dalla città sopracitata. Il primogenito – l’unico – di casa Briatore-Gregoraci frequenta lì un rinomato liceo, il Collège du Léman, una scuola privata con una retta da capogiro che si aggira tra i 25mila e i 100mila euro annuali. Sarà sempre fuori dai confini francesi che l’adolescente trascorrerà i prossimi anni, prima di diplomarsi per poi cominciare la gavetta nell’azienda di famiglia.