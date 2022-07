Elisabetta Canalis, un’altra grande amicizia spezzata all’improvviso: di chi si tratta

Fonte: IPA Elisabetta Canalis campionessa di kickboxing: vittoria al suo primo match

Mentre tutti i siti e le riviste si concentrano sull’annunciata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, c’è un’altra rottura che si sta consumando nell’ambito dello showbiz. Non si tratta di una storia d’amore, ma di un’amicizia che era stata apertamente mostrata sui social e che proprio dai social si è scoperto che sia in crisi.

Parliamo del rapporto tra Elisabetta Canalis e Bianca Balti, amiche inseparabili da qualche anno anche grazie alla vicinanza fisica, dato che entrambe vivono da anni a Los Angeles. Eppure qualcosa si è rotto e a notarlo sono stati prima di tutto i fan delle due. Cerchiamo di capire insieme cosa possa essere successo.

Elisabetta Canalis e Bianca Balti, fine di un’amicizia

Che tra la showgirl sarda e la modella lodigiana sia successo qualcosa è evidente e innegabile. Entrambe hanno smesso di seguirsi su Instagram e hanno cancellato dai rispettivi profili tutte le foto che le ritraevano insieme e i rispettivi commenti. Non è dato sapere – almeno per il momento – quale sia il motivo alla base della decisione di rompere un legame così profondo, anche se proprio sui social qualcuno ipotizza che alla base dell’allontanamento e di una possibile lite furibonda possano esserci stati motivi politici.

Si tratta solo di supposizioni, ovviamente, e in quanto tali da prendere con le pinze. Negli ultimi mesi, per esempio, le due hanno espresso opinioni diamentralmente opposte riguardo il politically correct e la libertà di espressione.

“Penso che la direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere”, aveva detto in un post la Canalis, ripresa e spalleggiata da Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Diametralmente opposto il parere di Bianca Balti, che in una recente intervista a L’Espresso ha affermato invece: “Il problema non è l’eccesso di politicamente corretto, ma il razzismo e l’omofobia”.

Fonte: Getty Images

Canalis-Balti, storia di un’amicizia (forse finita)

Elisabetta Canalis e Bianca Balti si erano avvicinate molto negli ultimi anni, da quando entrambe hanno deciso di vivere a Los Angeles, lontane da casa e dagli affetti. Anche per questo, con gli altri vip italiani trasferiti in California si è creato un rapporto fraterno, di reciproco sostegno e supporto, come dimostra anche il legame con Tiziano Ferro.

Proprio su Instagram la showgirl e la modella avevano condiviso tanti momenti di gioia e divertimento, dalle feste in piscina ai giochi con le figlie (anche loro molto legate), fino agli allenamenti insieme e alle libere uscite da mamme single per una notte.

Tanti piccoli momenti che dimostravano come fossero diventate l’una parte integrante della famiglia dell’altra. Poi tutto pare si sia spezzato.

Elisabetta Canalis e Bianca Balti, le similitudini con Maddalena Corvaglia

Impossibile non notare che per Bianca Balti è stato messo in atto lo stesso processo di eliminazione che nel 2019 era toccato a Maddalena Corvaglia, con la cancellazione di post, commenti e like su Instagram. Tabula rasa, di punto in bianco.

Anche con l’ex velina pugliese la Canalis era legata da un’amicizia profonda. Insieme avevano mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo sopra il bancone di Striscia la notizia per poi diventare inseparabili, al punto che Maddalena aveva fatto da testimone di nozze a Elisabetta. Le due avevano anche aperto una palestra insieme a Los Angeles. E forse proprio la decisione di mischiare lavoro e rapporto personale ha portato alla rottura. Anche se le due non hanno mai né confermato né smentito questa ipotesi.