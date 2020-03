Elisabetta Canalis si confessa sulla lite con la Corvaglia: la pace è lontana

editato in: da

Elisabetta Canalis si confessa sulla lite con Maddalena Corvaglia, svelando come la pace sia ancora molto lontana. Ormai è ufficiale: le due ex veline di Striscia la Notizia hanno litigato. Da mesi non si parlano, hanno smesso di seguirsi su Instagram e si rifiutano di rilasciare dichiarazioni al riguardo nel corso delle interviste.

Era il 1999 quando Antonio Ricci le scelse per salire sul bancone di Striscia la Notizia. Fra uno ballo e l’altro, Maddalena ed Elisabetta divennero amiche inseparabili. Un legame che è durato per anni, durante i quali le due non si sono mai perse di vista. Dopo le nozze della Canalis con Brian Perri e il trasferimento negli Stati Uniti, anche la Corvaglia ha abbandonato l’Italia per vivere a Los Angeles, accanto all’amica.

Durante il doloroso divorzio con Stef Burns, Elisabetta è stata la persona che è rimasta più accanto a Maddalena, sostenendola in un momento molto difficile. Per celebrare vent’anni d’amicizia, avevano persino deciso di mettersi in società e aprire insieme una palestra nel cuore di LA, diventando imprenditrici. Sarebbe stata proprio questa nuova avventura a dividere le ex veline. Secondo alcune indiscrezioni infatti la love story della Corvaglia con Alessandro Viani avrebbe spinto la showgirl a trascurare gli affari, causando una durissima discussione con la Canalis.

Intervistata dal settimanale Grazia, Elisabetta ha risposto ad alcune domande sulla lite con la collega. “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata”, ha detto, giustificando così la volontà di non parlarne. Quando le è stato chiesto di rilasciare almeno una dichiarazione ha detto che “i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Anzi”.

Non solo: la Canalis ha lasciato intendere che la pace è ancora molto lontana. “Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore – ha ammesso -. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.