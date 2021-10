Elisa Isoardi, ultimi scampoli d’estate su Instagram: in costume è splendida

Elisa Isoardi conquista Montecarlo con l’abito trasparente

Ultimi scampoli d’estate per Elisa Isoardi, che si è mostrata su Instagram in costume: l’ex naufraga si è fatta fotografare in spiaggia durante un allenamento, sfoggiando un fisico mozzafiato.

Elisa Isoardi, la bellezza naturale sui social

Elisa Isoardi ha sfoggiato sul suo profilo Instagram un costume intero nero che ne esalta il fisico tonico: dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle la conduttrice non ha più abbandonato l’allenamento quotidiano, momento che spesso condivide con i suoi follower.

“Il mare d’ottobre”, ha scritto a corredo degli scatti pubblicati, mentre prima passeggia e poi corre sulla spiaggia. Una foto al naturale che è stata particolarmente apprezzata dai suoi seguaci, che non si sono risparmiati tra commenti e like. “Sei di una bellezza unica”, ha scritto un utente, “Fisico perfetto, bella in tutto il tuo splendore“, ha commentato un’altra fan.

Non è la prima volta che Elisa Isoardi si mostra sui social con la sua bellezza autentica e genuinità: l’ex naufraga infatti ha spesso condiviso con i suoi follower i suoi scatti senza trucco e al naturale. Una scelta che piace particolarmente ai suoi fan, che hanno avuto modo di apprezzare, oltre l’evidente bellezza, anche la sua forza e la sua tenacia durante la sua avventura all’Isola dei Famosi, tanto da farne uno dei personaggi più apprezzati dell’ultima edizione (nonostante il ritiro prematuro dai giochi).

Elisa Isoardi, la serenità e l’amore

Impossibile non notare la serenità che emana il suo volto: nelle foto pubblicate su Instagram Elisa Isoardi ha sfoggiato grandi sorrisi, apparendo splendida e raggiante. Sarà merito dell’amore? La conduttrice non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito, ma è stata più volte paparazzata insieme all’ex compagno Alessandro Di Paolo.

La Isoardi è stata fotografata già qualche settimana fa con un prezioso anello, lo stesso che le aveva regalato l’imprenditore ai tempi della loro relazione, risalente allo scorso anno.

Poi sono arrivati degli scatti inequivocabili: la coppia è stata paparazzata in atteggiamenti decisamente intimi durante una partita di calcio dell’Ostiamare, squadra che milita in Serie D e il cui presidente è Roberto, ossia il padre di Alessandro. Nelle foto infatti Elisa e Alessandro si scambiavano dei baci tra gli spalti del campo da calcio: sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, qualcosa sta decisamente cambiando nella vita della conduttrice.

Evidentemente l’imprenditore è riuscito a scalfire la corazza della Isoardi, che qualche tempo fa aveva dichiarato: “Per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce se stesso, capisce meglio anche l’altro… Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura”.