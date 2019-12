Elisa Isoardi, ritorno di fiamma con l’ex fidanzato: l’indiscrezione

editato in: da

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo sono tornati insieme? Secondo alcune indiscrezioni la regina de La Prova del Cuoco avrebbe avuto un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato. Dopo la dolorosa rottura con Matteo Salvini, le polemiche e la foto dell’addio su Instagram, la conduttrice era tornata a sorridere accanto all’imprenditore.

I due si erano frequentati per diverse settimane, fra baci e serate mondane. La presentatrice aveva anche preso parte al compleanno della mamma di lui. Poi Alessandro era sparito e la Isoardi non aveva più parlato del nuovo compagno. Storia finita? A quanto pare no. Secondo il settimanale Chi la love story continuerebbe. I due sono stati infatti avvistati in un lussuoso hotel di Roma, dove avrebbero trascorso la notte dopo aver sorseggiato un drink nella hall.

Elisa non ha mai svelato troppi dettagli sulla relazione ed è apparsa sempre molto cauta anche nelle interviste. La conduttrice è reduce da una storia importante con Matteo Salvini che sembrava destinata a portarla all’altare. Poco prima della rottura la coppia aveva iniziato a convivere proprio a Roma. Poi l’annuncio dell’addio, i veleni e i retroscena raccontati dalla Isoardi in alcune interviste.

Oggi Salvini è legato a Francesca Verdini e, secondo i gossip, la coppia starebbe pensando alle nozze. La presentatrice nelle ultime interviste aveva affermato di essere single. “Non sono fidanzata giro con un cane nella borsa, che è proprio il simbolo della zitella” aveva detto in un’intervista radiofonica.

Imprenditore e produttore di successo, Alessandro Di Paolo è amico di moltissimi vip, da Giulia Salemi alla coppia formata da Kevin Prince Boateng e Melissa Satta. La love story con Elisa è sempre stata vissuta lontano dai riflettori e tenuta segreta il più possibile. Quando la relazione era diventata di dominio pubblico, la conduttrice era scena in campo per difendere il fidanzato dalle critiche sui social.

“A chi si permette di giudicare una persona da una foto – aveva replicato lei -. Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti”.