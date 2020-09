Elettra Lamborghini, splende alla festa per l’addio al nubilato e conferma la data delle nozze

editato in: da

Elettra Lamborghini svela la vera data delle nozze e prova l’abito da sposa

Si fa sempre più vicino il giorno delle attesissime nozze tra l’ereditiera Elettra Lamborghini e il dj Afrojack. Dopo tanto chiacchiericcio e speculazioni sulla data della celebrazione del matrimonio, a fare chiarezza una volta per tutte, è arrivata la stessa futura sposa che, nelle ultime stories Instagram, non ha lasciato più dubbi: il grande giorno è fissato per il prossimo 26 settembre.

A circa due settimane da quello che sarà una delle giornate più importanti della sua vita, la Lamborghini è partita insieme alle sue amiche più care per celebrare il suo addio al nubilato in una bellissima tenuta campana. A fare da sfondo agli eccentrici festeggiamenti tra simpatici gadget e karaoke, infatti, la tenuta San Domenico che negli anni scorsi ha accolto anche le nozze di Clarissa Marchese con Federico Gregucci e di Tara Gabrielletto con Cristian Gallella. Per l’addio al nubilato Elettra ha deciso di vestire se stessa e tutte le sue amiche in bianco che come una nuvola bianca hanno illuminato la splendida location. Dopo una folle notte di bagni in piscina al chiaro di luna, balli e musica, il bride team della Lamborghini è salpato alla volta di Capri per una giornata all’insegna di sole e allegria. A raccontare questo lungo weekend di festeggiamenti in giro per il Sud Italia, il profilo Instagram dell’ereditiera seguito da più di 6 milioni di persone.

L’attesissimo matrimonio della spumeggiante Elettra conclude un anno particolarmente positivo e che l’ha vista protagonista di numerosi successi: dalla celebrazione dell’amore con Afrojack ai grandi numeri raggiunti dalle hit Musica e il resto scompare e La Isla, realizzata in collaborazione con Giusy Ferreri.

Ad accompagnare l’ereditiera nella preparazione di questo matrimonio in grande stile, un wedding planner d’eccezione: Enzo Miccio che ha consigliato e dato il suo supporto alla Lamborghini dalla scelta dell’abito, a quella della location, fino ai minimi dettagli del giorno delle nozze.

Un matrimonio fortemente desiderato da Elettra che con Afrojack ha trovato il grande amore come ha svelato in più occasioni. I due si sono conosciuti agli MTV Europe Music Awards di Bilbao nel 2018 e, dopo poco più di un anno, si sono fidanzati ufficialmente il 25 dicembre del 2019. Un’unione forte, solida, che ha superato brillantemente anche la convivenza forzata data dal periodo particolare vissuto dall’Italia negli ultimi mesi.

Non ci resta allora che scoprire quali sono le grandi sorprese che ci riserverà la raggiante futura sposa il prossimo 26 settembre.