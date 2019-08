Elettra Lamborghini interrompe il concerto. Lo sfogo su Instagram

editato in: da

Elettra Lamborghini è riuscita a farsi amare da un gran numero di persone. Un affetto da lei ricambiato, come ha sempre dimostrato.

Ed è proprio durante una delle sue ultime esibizioni che la cantante ha dato l’ennesima prova di tenere ai suoi fan. In tour per promuovere il suo ultimo lavoro, Elettra Lamborghini ha deciso di interrompere il concerto a causa di quanto stava accadendo tra il pubblico. Ha infatti notato che i fan presenti nelle prime file venivano schiacciati da quelli che si trovavano dietro e che spintonavano.

Vista la situazione, che poteva diventare estremamente pericolosa nel giro di pochi minuti, ha deciso di lasciare il palco senza terminare la sua ultima canzone. Ha poi raccontato quanto accaduto sul suo profilo Instagram, dove si è sfogata e ha spiegato:

Stasera, con mio gran dispiacere, ho dovuto fermare il mio show anche se stavo cantando l’ultima canzone, perché io non ho mai visto una cosa del genere, spingere come degli animali. Non sapersi divertire a quella età penso sia veramente grave. Ho dovuto fermare lo show. Ho provato a far capire che non c’era bisogno di spingere. Avevo tutte le mie fan, che io conosco benissimo e ho detto: ‘io non ci sto’.

Ma il momento che più ha colpito Elettra Lamborghini è stato proprio quando, scesa dal palco, si è resa conto che i suoi timori erano fondati:

Io sono uscita, era veramente finito lo show, mancavano 30 secondi di canzoni. Esco e vedo una mia fan, Giorgia, che si è sentita male, ha avuto un attacco di panico. Era quello che non volevo, che le persone si sentissero male. La situazione stava degenerando, stava diventando pericolosa. A cosa servono i follower, avere seguito, se poi uno non da il buon esempio? Io lo rifarei mille volte.

Si è, infine, rivolta ai ragazzi che l’hanno portata a prendere questa decisione, dandogli una lezione:

Io qualche anno fa ero una teenager. So cosa vuol dire fare i fighi davanti alle persone. Non avete bisogno di fumare, bere, spaccare tutto solo per farvi vedere più grandi agli occhi degli altri, per dimostrare che siete fighi. Non lo siete, ve lo dico io. Anzi, quelli che non seguono il branco sono molto più fighi di voi. Non hanno bisogno di fare questo.

Insomma, la Lamborghini, sempre fuori dalle righe, ha preso la situazione in mano e ha invitato i suoi fan ad evitare comportamenti rischiosi per la propria vita. Approfittato di una situazione spiacevole ha, in ogni caso, trovato il modo per lanciare un messaggio positivo. Quanti avrebbero fatto lo stesso al suo posto?