Elettra Lamborghini incinta di Afrojack: l’indizio su Instagram

Fenomeno Elettra Lamborghini: le sue frasi (e stories) cult

Elettra Lamborghini è incinta di Afrojack? Su Instagram spuntano alcuni indizi che potrebbero svelare la gravidanza dall’ereditiera. A seminarli è stato proprio il marito che ha pubblicato alcune Stories molto particolari.

Terminato l’impegno come opinionista dell’Isola dei Famosi che l’ha vista affiancare Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, la Lamborghini si è concessa una breve pausa per ricaricare le batterie. Elettra è volata a Ibiza in compagnia del marito, raccontando le sue giornate su Instagram e svelando quelli che sembrano degli indizi di una possibile gravidanza.

Il produttore discografico e dj infatti ha pubblicato alcuni scatti in cui accarezza teneramente la pancia della moglie. Le immagini sono bastate a scatenare il gossip secondo cui la cantante sarebbe in dolce attesa. Elettra d’altronde non nasconde la sua felicità e su Instagram ha svelato che sta vivendo un’estate magica. La sua hit, Pistolero, è già un successo e la Lamborghini ha rivelato di averla dedicata proprio all’amatissimo marito.

I due sono convolati a nozze nel settembre 2020 a Villa del Balbiano, sul Lago di Como, con una cerimonia romantica e ricca di emozioni forti. Subito dopo il matrimonio Elettra ha confessato di sognare di diventare mamma, ma di voler aspettare ancora. “Abbiamo preso casa in Lombardia, però mi piace tanto anche il Belgio. Vedremo anche se avremo figli – ha raccontato a Verissimo -. Adesso è presto, io voglio essere una mamma molto presente. Non lascerò mai il lavoro, penso che potrei morire se non ballo, non canto. Farò tutte e due le cose ma ho tanta tanta paura. Un figlio nato da me mi fa tanta paura, forse sento più mia l’idea di adottare un bambino”.

Elettra non ha commentato le indiscrezioni sulla gravidanza. Di certo la cantante ha trovato accanto ad Afrojack la felicità. Su Instagram i due appaiono innamoratissimi, fra vacanze a Ibiza e cene romantiche. “Lui è la persona più dolce e adorabile che io abbia mai incontrato in vita mia – aveva detto tempo fa Elettra, parlando del marito – e l’unico uomo che posso chiamare davvero Uomo, tutti i giorni penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un cuore grande, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me”.