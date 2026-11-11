Vittoria Puccini, chi è la figlia Elena Preziosi, splendida come lei

Ha 20 anni, due genitori celebri e una bellezza che ricorda quella della mamma. Elena Preziosi è cresciuta lontano dai riflettori, ma le sue apparizioni pubbliche non passano inosservate

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Elena Preziosi e mamma Vittoria Puccini

Stessi capelli biondi, occhi chiari e un’eleganza che sembra essere di famiglia. Vittoria Puccini ed Elena Preziosi sono due gocce d’acqua e basta guardarle insieme per rendersene conto. La figlia dell’attrice e di Alessandro Preziosi è ormai una giovane donna e, sebbene preferisca mantenere una certa distanza dalla notorietà dei genitori, ogni sua apparizione pubblica attira inevitabilmente l’attenzione. Soprattutto quando è in compagnia della mamma, con la quale condivide una grande complicità e, a quanto pare, anche la passione per la moda.

Chi è Elena, la figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi

Nata il 16 maggio 2006, Elena Preziosi ha 20 anni ed è la figlia di due volti amatissimi della fiction italiana. Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi si sono conosciuti lavorando a Elisa di Rivombrosa, la serie televisiva che nei primi anni Duemila li ha trasformati in una delle coppie più popolari del piccolo schermo.

Il pubblico faceva il tifo per loro anche nella vita reale e, in effetti, l’amore non si era fermato davanti alle telecamere. Dal loro legame, iniziato nel 2004, due anni dopo è nata Elena. La relazione è poi terminata nel 2010, quando la bambina era ancora molto piccola.

Nonostante la separazione, entrambi hanno cercato di garantirle un’infanzia serena. Vittoria, che oggi è legata al direttore della fotografia Fabrizio Lucci, ha parlato più volte con affetto dell’ex compagno, sottolineando quanto sia presente e premuroso come padre.

Ma cosa fa Elena nella vita? Su di lei le informazioni sono poche, anche perché ha sempre preferito proteggere la propria privacy. In passato si è parlato di un suo interesse per la recitazione, una passione che potrebbe aver ereditato dai genitori. Per il momento, però, non ci sono conferme su una possibile carriera da attrice.

Il legame speciale di mamma Vittoria con Elena

Chi segue Vittoria Puccini sui social ha avuto qualche occasione per vedere Elena, ma è soprattutto durante gli eventi di moda che madre e figlia si concedono qualche apparizione insieme anche se l’attrice ha sempre cercato di tenerla lontana dall’eccessiva esposizione mediatica. Questo, però, non le ha impedito di raccontare qualche dettaglio del loro rapporto.

Recentemente, infatti, aveva spiegato di non voler apparire agli occhi di Elena come una donna che ha sempre tutto sotto controllo. Preferisce parlarle apertamente anche dei momenti difficili, delle delusioni professionali e delle proprie paure.

“Le racconto le mie fragilità come lei mi racconta le sue”, aveva confidato, descrivendo un rapporto nel quale entrambe possono sentirsi libere di essere se stesse. Vittoria Puccini ha inoltre cercato di accompagnare la crescita della figlia proponendole modelli femminili differenti da quelli spesso celebrati sui social, lasciando spazio alla cultura e alla curiosità.

Tra un evento mondano e una fotografia condivisa sui social, come quelle scattate durante un soggiorno a Venezia, emerge così il ritratto di due donne molto unite. E mentre Elena si affaccia alla vita adulta, resta una curiosità: sceglierà anche lei il mondo dello spettacolo oppure seguirà una strada completamente diversa? Per ora si gode i suoi vent’anni, con tutta la libertà di decidere che cosa diventare.