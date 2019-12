Edelfa Chiara Masciotta, l’ex Miss Italia mostra le cicatrici dopo l’incidente

editato in: da

L’ex Miss Italia, Edelfa Chiara Masciotta, mostra le cicatrici dopo l’incidente avvenuto qualche settimana fa. Lo scorso 19 novembre la modella 35enne era stata investita da un’auto mentre si trovava a Chiavasso (Torino). Trasportata immediatamente in ospedale, aveva riportato diverse lesioni e una frattura al naso che aveva richiesto un intervento chirurgico.

“Sono stata investita sette giorni fa in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male – aveva confessato a La Repubblica -. Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore”. Ora Edelfa sta meglio e si sta riprendendo da questa brutta avventura, circondata dall’affetto della famiglia. Su Instagram, l’ex Miss Italia ha mostrato per la prima volta le cicatrici dell’incidente. “E niente non sapevo dove mettere la bottiglia!”, ha scritto cercando di ironizzare.

In tanti hanno commentato il post, augurandole una pronta guarigione. I follower hanno notato come la Masciotta sia ancora bellissima e le hanno trasmesso grande forza e coraggio. L’ex Miss Italia è apparsa sorridente, nonostante tutto, e pronta a ricominciare dopo aver vissuto momenti difficili.

Era il 2005 quando Edelfa venne incoronata Miss Italia. A premiarla sul palco Bruce Willis, presidente di giuria in quell’edizione, e Cristina Chiabotto, che aveva trionfato in quella precedente. L’anno successivo la modella era stata scelta per aprire le Olimpiadi invernali di Torino, in seguito aveva preso parte a Notti sul ghiaccio, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, arrivando in finale con il maestro Laurent Tobel.

Poi la carriera in tv e al cinema, con la conduzione di Paperissima Sprint e l’ingresso nel cast di alcune fiction importanti, da Le tre rose di Eva e Che Dio ci aiuti, dove ha vestito i panni di Beatrice. Legata per diverso tempo al regista Roberto Cenci, da cui ha avuto un figlio, oggi Edelfa Chiara Masciotta è innamorata di Alessandro Rosina, ex calciatore del Torino che le ha regalato due figli.