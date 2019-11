Edelfa Chiara Masciotta, l’ex Miss Italia coinvolta in un incidente

editato in: da

Edelfa Chiara Masciotta, ex Miss Italia, è stata coinvolta in un brutto incidente. La modella e attrice è stata investita in pieno centro a Torino, riportando diverse lesioni e traumi, in particolare al naso. I fatti, come ha svelato la stessa Edelfa, risalgono allo scorso 19 novembre, ma sono stati raccontati solo in queste ore.

L’ex Miss Italia sta bene, nonostante la grande paura, ma ha subito un’operazione al setto nasale. Non è ancora chiaro quale sia stata la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni la Masciotta sarebbe stata investita mentre si trovava in Corso Matteotti. I soccorsi sono stati tempestivi e la modella è stata trasportata immediatamente al CTO di Chivasso presso il reparto di otorinolaringoiatria.

“Sono stata investita in corso Matteotti – ha raccontato a Repubblica, dopo essere stata dimessa – e il mio naso era messo davvero male. Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore. Per fortuna che siamo venuti qui…”

Classe 1984, Edelfa Chiara Masciotta è una delle miss più conosciute e amate. Originaria di Torino, ha conquistato la corona nel 2005, in seguito è stata scelta per rappresentare i campioni italiani alle Olimpiadi Invernali. Bellissima e talentuosa, dopo aver lasciato le passerelle ha iniziato una carriera come attrice, recitando in numerose fiction, fra cui Che Dio Ci Aiuti con Elena Sofia Ricci e Le Tre Rose di Eva con Anna Safroncik. Non solo: Edelfa è stata anche protagonista di Notti sul ghiaccio, il reality creato da Milly Carlucci.

Nel 2008 ha iniziato una relazione con il regista televisivo Roberto Cenci, che si è conclusa nel 2012. La coppia ha avuto un figlio, Andrea. In seguito Edelfa ha trovato l’amore con Alessandro Rosina, noto calciatore, da cui ha avuto nel 2014 Aurora e nel 2016 il terzogenito Alessio. Da tempo l’ex Miss Italia si è allontanata dalla tv per occuparsi della famiglia e su Instagram condivide gli scatti che raccontano le sue giornate, fra l’affetto dei figli e l’amore per il compagno.