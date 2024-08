Douglas Luiz, un talento emergente del calcio internazionale, sta catturando l'attenzione non solo per le sue abilità in campo

Fonte: Getty Images Douglas Luiz

Quando parliamo di Douglas Luiz, non ci riferiamo solo a un talento emergente del calcio internazionale, ma anche a una figura intrigante che sta catturando l’attenzione del pubblico grazie alla sua storia d’amore con la splendida Alisha Lehmann, stella del calcio femminile. Ma chi è veramente Douglas Luiz?

Chi è Douglas Luiz, il fidanzato di Alisha Lehmann

Douglas Luiz nasce il 9 maggio 1998 a Rio de Janeiro, una delle città più iconiche del Brasile. Sin da piccolo, il calcio è stato parte integrante della sua vita, e il giovane Luiz non ci ha messo molto a dimostrare il suo talento.

Cresciuto nelle giovanili del Vasco da Gama, una delle squadre più prestigiose del Brasile, Douglas Luiz ha esordito tra i professionisti nel 2016, quando aveva appena 17 anni. Con la maglia del Vasco, ha totalizzato 39 presenze e segnato 5 gol, prestazioni che non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club europei.

Nel 2017, il Manchester City decide di investire su di lui, acquistandolo per 12 milioni di euro. Tuttavia, la sua avventura in Inghilterra inizia in modo particolare: il club lo manda subito in prestito al Girona, in Spagna, dove ha l’opportunità di adattarsi al calcio europeo.

Due stagioni di apprendistato in Liga, con 46 presenze, sono state sufficienti per far capire che il giovane brasiliano aveva tutte le carte in regola per diventare un grande centrocampista.

La consacrazione in Premier League e la storia d’amore con Alisha Lehmann

Nel 2019, Douglas Luiz ritorna in Inghilterra, questa volta per unirsi all’Aston Villa, squadra che crede fortemente nelle sue qualità, tanto da acquistarlo per 17 milioni di euro.

Qui, a Birmingham, Luiz non solo si impone come titolare indiscusso, ma trova anche l’amore della sua vita: Alisha Lehmann. Alisha è una delle calciatrici più celebri del momento, non solo per le sue abilità in campo, ma anche per la sua forte presenza sui social media, dove è seguita da milioni di fan. La loro relazione ha subito attirato l’attenzione dei media, diventando una delle coppie più ammirate e seguite nel mondo del calcio.

Sul campo, Douglas Luiz ha dimostrato di essere un centrocampista totale, grazie anche alla guida dell’allenatore Unai Emery, che lo ha trasformato in un giocatore versatile, capace non solo di difendere ma anche di contribuire alla fase offensiva.

Nelle ultime due stagioni, Luiz ha incrementato il suo bottino di reti, diventando un vero e proprio box-to-box, termine che in inglese definisce quei centrocampisti capaci di fare la differenza in ogni zona del campo. La sua abilità nei calci di rigore è un’altra dimostrazione della sua freddezza e del suo carisma: nella stagione 2023/2024, ha segnato 5 gol su 6 tentativi dagli undici metri.

Douglas Luiz: un uomo dai mille interessi e un futuro brillante

Oltre al calcio, Douglas Luiz è una persona con molteplici interessi, tra cui spiccano i tatuaggi e i videogiochi. I tatuaggi occupano un posto speciale nella sua vita: tra i tanti, quelli dedicati a sua madre Maria e al suo primo gol da professionista con il Vasco da Gama sono i più significativi.

Una delle sue grandi passioni, forse meno nota, è la pesca. Questa passione è così forte che ha ispirato anche la sua esultanza dopo i gol: una dedica speciale alla sua famiglia, in particolare a suo padre e ai suoi amici più cari. Nel tempo libero, Douglas ama anche dedicarsi agli eSports, soprattutto ai giochi di calcio e a titoli come Call of Duty.

Con un pizzico di ironia, in uno dei suoi post su Instagram, ha scritto: “Il mio divertimento o il mio stress? Non lo so!”, dimostrando un lato umano e simpatico che lo rende ancora più vicino ai suoi fan.