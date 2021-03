Domenica In, Mara Venier non lascia. E su Instagram la foto di famiglia

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier non lascia Domenica In, è questo quanto è emerso da un’intervista che la presentatrice ha rilasciato a Il Messaggero. Dalle sue parole sembra proprio che questa potrebbe non essere l’ultima edizione al timone del contenitore domenicale, la conduttrice infatti poco prima di compiere 70 anni aveva annunciato che avrebbe lasciato la trasmissione alla fine di questa stagione.

Ma a quanto pare le cose potrebbero non andare così, infatti al quotidiano – alla domanda sul fatto che aveva detto che sarebbe stata la sua ultima Domenica In – ha risposto: “Quando l’ho detto ero convinta, lo pensavo davvero: quel programma sono 40 puntate, un anno della tua vita. Poi però ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, anche a Sanremo, ma non a Domenica In. Sono già la zia Mara: se non mi cacciano, diventerò nonna Mara”.

E Mara nella sua vita privata è già una nonna felice e lo mostra spesso e con orgoglio su Instagram, dove pubblica post e storie con protagonisti i suoi nipoti. Come l’ultimo scatto che la immortala con lo sguardo e il sorriso felici. Dalla foto emerge tutta la gioia dello stare insieme e tutto l’affetto che li lega. Del resto anche le parole utilizzate dalla presentatrice sono molto esplicative: poche ma incisive. Mara infatti ha accompagnato lo scatto con una semplice dedica: “Amori miei…” accompagnata da tre cuori, dall’hashtag Claudietto e dal tag al profilo di Giulio.

Claudietto è il figlio di Paolo Capponi il secondogenito di Mara, mentre Giulio di anni ne ha 18 ed è il figlio della primogenita della presentatrice: Elisabetta Ferracini.

Sul profilo Instagram Mara Venier condivide moltissimo con i suoi numerosi fan: da immagini e brevi clip legate al suo lavoro e alle puntate di Domenica In, fino a momenti più personali insieme alla famiglia: dal marito Nicola Carraro ai suoi nipoti.

Proprio di recente ha pubblicato un video molto divertente che la vede alle prese con il piccolo Claudietto, chiamato affettuosamente Iaio. Nelle immagini si vede il piccolo fare uno scherzo alla nonna: arriva di soppiatto da dietro per darle una spintarella.

Non mancano gli scatti anche in compagnia di Giulio figlio di Elisabetta. Il nipote più grande di Mara ha compiuto 18 anni a dicembre scorso e la nonna in quella occasione gli aveva dedicato un dolce post su Instagram: un’immagine che li vede assieme accompagnata da parole ricche di affetto: “Auguri amore mio… sembra ieri… io in sala parto con tua mamma e tu stretto al mio cuore… buon compleanno vita mia”. Di lui aveva anche parlato in un’intervista nonna – nipote rilasciata al magazine Gente.

Ed ora ha celebrato l’amore che la lega ai suoi due nipoti in una foto speciale che ha fatto il pieno di like e commenti.