Mara Venier presenta al mondo il nipote Giulio, l’amore della sua vita

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier nonna orgogliosa presenta a tutti suo nipote Giulio, diventato maggiorenne: allo scoccare della mezzanotte dello scorso 13 dicembre ha infatti compiuto 18 anni. E in un’intervista doppia nonna e nipote raccontano il loro legame speciale.

La Venier si confida al magazine Gente: “Mi fa effetto vederlo così grande, così alto, un metro e 88: sta diventando un uomo. Il tempo è davvero volato. Giulio l’ho visto nascere, ero in sala parto con mia figlia Elisabetta e, se possibile, ero più emozionata di lei. Quando è venuto al mondo era identico a me: aveva il mio viso rotondo”.

Giulio è figlio di Elisabetta Ferracini, primogenita della presentatrice che con una punta d’orgoglio prosegue: “Crescendo è diventato bellissimo. E ha tante altre qualità: è un ragazzo bravo e affettuoso”. Anche Giulio però è un nipote fortunato ad avere come nonna Mara perché lei non è certo una nonna “tradizionale”: “Non sono mai stata una nonna tradizionale, io. Anzi, quando Giulio era più piccolo e magari lo vedevo sempre sui libri, a fare compiti, capitava che gli dicessi: “Ma dai, non stare sempre a studiare, prenditi una pausa, vai a divertiti”. Lui mi guardava e sorrideva. C’è sempre stata grande complicità tra noi due”.

Giulio conferma: “È vero, abbiamo un rapporto speciale. Il bello di stare con lei è che puoi parlarle di tutto e lei su tutto sa darti una risposta. E poi, nonostante sia da sempre molto impegnata con il lavoro, un momento per vedermi, stare insieme, ascoltarmi lo trova sempre. Per lei la famiglia è al primo posto”.

Dunque, è un legame speciale quello che li unisce tanto che la Venier definisce Giulio “l’amore della mia vita“, anche se stravede pure per l’altro nipotino, Claudio, detto Iaio, figlio di Paolo Capponi, secondogenito della conduttrice. Lui è ancora piccolo e adora giocare camion e macchinine e si diverte a spaventare nonna Mara quando torna a casa dopo Domenica In.

Se Giulio è sempre stato pacato e giudizioso, Claudietto è più scatenato, come racconta la conduttrice a Gente: “[Giulio] anche da piccolino era un bimbo davvero tranquillo. A differenza del cuginetto Iaio che è vivacissimo. Lui adora i supereroi, vuole sempre fare le lotta e ti dà cazzotti incredibili perché vorrebbe essere come Hulk”. Ma in fin dei conti, Mara è “pazza dei suoi nipoti” e “quando vedo Giulio e il piccolo insieme mi si apre il cuore, come è accaduto quest’estate quando siamo stati in vacanza a Forte dei Marmi. Sarà che ho sempre avuto un debole per i bambini e speravo che entrambe le volte fossero maschietti, tant’è che oggi lo dico apertamente: sono pazza dei miei nipoti“.

Sul profilo Instagram di Mara Venier l’intervista è un successo e in molti si precipitano a farle i complimenti: “Complimenti Mara tuo nipote è veramente un bel ragazzo ,devi essere orgogliosa di lui”. “Che ragazzo fine e bello”, “Tutto sua nonna”, “Bellissimo ti assomiglia”.