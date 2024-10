Diletta Leotta ha scelto un bikini nero a triangolo per divertirsi in piscina, durante il suo ultimo weekend d'amore con Lorius Karius e la figlia Aria

Fonte: IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta sta vivendo un periodo davvero felice della sua vita. La conduttrice televisiva, infatti, continua a intrattenere gli appassionati di calcio, conducendo le interviste dei giocatori a bordo campo, dopo la conclusione delle partite. Ma la presentatrice è pronta anche a esordire sui canali Mediaset, al timone di un nuovo progetto televisivo, visto che è stata scelta per condurre la prossima edizione di La Talpa.

Anche a livello sentimentale, Diletta Leotta non potrebbe essere più felice, accanto al marito Loris Karius, sposato alle Isole Eolie nel giugno scorso. La loro storia d’amore è stata coronata, ad agosto 2023, dall’arrivo della piccola Aria, che è, spesso, protagonista, dei contenuti social della conduttrice televisiva.

Di recente, Diletta Leotta ha voluto raccontare su Instagram il weekend d’amore, vissuto in montagna, con la sua famiglia. Tra le diverse foto, la presentatrice si è anche mostrata, sempre bellissima e statuaria, in bikini.

Diletta Leotta, la vacanza in montagna

Diletta Leotta si sta preparando per il debutto alla conduzione di un reality show, visto che presenterà al pubblico le nuove puntate di La Talpa. La conduttrice televisiva ha raccontato i suoi nuovi impegni professionali su Instagram, postando diverse foto mentre si prepara alla prima puntata.

Ma, tra un impegno lavorativo e un altro, la presentatrice ha trovato spazio per una fuga d’amore sulle Dolomiti. Infatti Diletta Leotta ha condiviso, su Instagram, diversi contenuti digitali da uno splendido hotel nella rinomata località turistica di montagna, insieme al marito Loris Karius e alla piccola Aria.

Nelle foto si vede la conduttrice televisiva divertirsi con la figlia sul divano dell’appartamento dove la famiglia ha soggiornato, in un altro scatto i tre posano felici davanti a uno specchio, ma la presentatrice ha condiviso anche un piccolo video di un momento di divertimento in piscina, mentre scendevano giù da uno scivolo. La galleria di foto è stata accompagnata da una dolce didascalia: “Family weekend”. Questi contenuti digitali, ancora una volta, smentiscono le insistenti voci che volevano la coppia già in crisi.

Diletta Leotta ha mostrato, nelle sue foto, anche i tipici paesaggi montani, teatro di momenti spensierati all’aria aperta della famiglia.

Diletta Leotta, il fisico statuario in bikini

Diletta Leotta è una delle più conosciute conduttrici televisive degli ultimi tempi. Oltre per la sua bravura, la presentatrice è molto apprezzata anche per la sua bellezza unica, che lei riesce, sempre, a esaltare scegliendo degli outfit che le donano molto.

Ma anche in bikini, l’avvenenza della conduttrice televisiva non passa, di certo, inosservata e, durante la sua vacanza in montagna, lei si è mostrata sempre bellissima con un capo da bagno due pezzi. Diletta Leotta ha scelto un modello nero a triangolo con inserti metallici sui fianchi e sul seno. In altri scatti, la conduttrice si è mostrata anche un costume intero blu.

I tanti ammiratori della presentatrice hanno commentato la sua avvenenza, anche dopo essere diventata mamma: “La maternità ti ha fatto benissimo, bella famiglia” e “La più bella mamma d’Italia”, ma in tanti hanno voluto anche lasciare un complimento su tutti e tre i protagonisti degli scatti: “Famiglia, tanto amore e un posto da sogno, la mia idea di felicità. Siete stupendiii e guarda come si diverte Aria”.