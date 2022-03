Demi Moore, a 59 anni viso senza rughe col panno struccante da 7,95 euro

Demi Moore: vita, amori successi ed eccessi. E le 3 donne che l’hanno salvata

Demi Moore a 59 anni è la regina della settimana della moda di Parigi. Si è infatti presentata alla sfilata di Saint Laurent con un look fantastico e soprattutto con viso privo di rughe. Tra i suoi segreti per una pelle morbida e liscia ci sono i panni struccanti che puoi acquistare anche online a meno di 10 euro, per la precisione 7,95 euro in offerta.

Offerta Panno struccante in bambù Puoi acquistare online dei dischetti struccanti simili a quelli che usa Demi Moore

Demi Moore, viso senza rughe e scollatura perfetta

Demi Moore ha lasciato tutti senza fiato indossando per la sfilata parigina di Saint Laurent una jumpsuit nera, gessata ton sur ton, con bottoni d’oro. Una rivisitazione dello smoking con una scollatura profonda che rivelava un décolleté perfetto. Altro dettaglio di grande originalità nell’outfit dell’attrice, i guanti in pelle blu elettrico che riprendevano il colore del ciondolo. Mentre per dare slancio alla figura ha calzato dei sandali con plateau alto che svelavano una pedicure rossa curata nei minimi dettagli.

I lunghi capelli neri incorniciavano il viso dalla pelle liscia e luminosa, esaltata da un make up effetto naturale, matita nera per gli occhi, ciglia lunghissime, blush color pesca per scolpire le gote e rossetto rosa. Per Demi Moore il tempo sembra essersi fermato, nemmeno una ruga sul suo volto.

Demi Moore, il magico panno struccante

Qualche tempo fa l’attrice aveva svelato la sua beauty routine notturna, rivelando una cura quasi maniacale per la pelle. La sua filosofia beauty si ispira a questo principio: “La mia routine per la cura della pelle è generalmente less is more“.

Demi ha raccontato di avere un’epidermide del viso molto delicata, così per evitare arrossamenti e secchezza, utilizza quando si strucca dei panni in stoffa, più delicati sulla pelle, che sono riciclabili. Si posso trovare di simili anche online, come quelli in bambù lavabili, che costano 7,95 euro, e il set comprende anche dei dischetti per lo scrub. Demi Moore prosegue la sua skincare con altri prodotti, che vanno dal detergente illuminante a oli ricchi di vitamine e ovviamente creme anti-età, dalle molteplici funzioni riempitive e idratanti.

Un trattamento che le permette di conservare un viso fresco e giovane e di far sparire quasi del tutto solchi e rughe, senza lasciare alcuna traccia dei segni del tempo sulla sua pelle.