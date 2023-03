David Mayer De Rothschild, chi è il nuovo (presunto) amore di Angelina Jolie

Fonte: Ansa Angelina Jolie

Angelina Jolie potrebbe avere un nuovo amore nella sua vita: si tratterebbe di David Mayer De Rothschild, rampollo di una delle famiglie più ricche al mondo, che da vent’anni è impegnato nella salvaguardia dell’ambiente. Il gossip è impazzato dopo quello che è stato definito dalle testate americane come un “pranzo di tre ore” da Nobu, uno dei locali più chic di Malibù.

Chi è David Mayer De Rothschild, il presunto flirt di Angelina Jolie

Affascinante, ricchissimo e impegnato nella salvaguardia dell’ambiente: si chiama David Mayer De Rothschild e potrebbe essere il nuovo amore di Angelina Jolie. L’attrice è stata pizzicata insieme al rampollo da Nobu, uno dei locali più chic e famosi di Malibù, per un pranzo durato ben tre ore che ha fatto immediatamente notizia.

E mentre impazzano i gossip sulla loro presunta relazione, tutti vogliono saperne di più sul fascinoso attivista che potrebbe aver conquistato il cuore di una delle più belle attrici di Hollywood. Classe 1979, David è nato a Londra e fa parte di una delle famiglie più ricche d’Inghilterra. Figlio del banchiere Sir Evelyn de Rothschild – ex presidente della banca di famiglia nonché consulente finanziario della Regina Elisabetta – e della sua seconda moglie, Victoria Lou Schott, David non ha seguito le orme del padre, tracciando la sua strada.

Ha infatti trasformato in lavoro la sua passione per la natura e gli animali e dando voce alla causa green di cui si occupa da 20 anni. Durante la sua adolescenza, De Rothschild è stato uno dei migliori saltatori a ostacoli della squadra junior britannica, ma avrebbe abbandonato lo sport per concentrarsi sulla sua educazione. Come ha detto in un’intervista al The New Yorker, “mi sono reso conto che c’era di più nella vita che passare ore e ore a cavallo”.

Laureato con lode in Scienze Politiche (oltre che in Medicina Naturale), a 20 anni aveva già avviato un’attività di merchandising musicale e l’aveva venduta. Nel 2001 ha acquisito la proprietà di una fattoria biologica in Nuova Zelanda; a 26 anni ha attraversato l’Antartide a piedi e con gli sci trascinato dagli aquiloni e un anno dopo ha attraversato il Polo Nord entrando nel guinness dei primati.

Ha viaggiato senza sosta in barca da San Francisco a Sydney per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cambiamento climatico: un uomo dai molti talenti, che ha anche lavorato come produttore di Playground, un documentario incentrato sullo sfruttamento sessuale dei bambini negli Stati Uniti.

Fonte: Getty Images

David Mayer De Rothschild, la vita privata

Non si conoscono molti dettagli sulla vita privata di David Mayer De Rothschild: ha un fratello e una sorella maggiori, Anthony e Jessica, e secondo il New York Times fino al 2020 era sposato con l’attrice Karina Deyko e viveva con lei in una villa da sogno in California. Si stima che De Rothschild abbia un patrimonio di circa 8 miliardi di sterline, mentre la sua famiglia vale circa 326 miliardi di sterline.

Il lavoro umanitario di David coincide con quello di Angelina Jolie, che ha lavorato a favore dei rifugiati per 20 anni come inviato speciale delle Nazioni Unite. Per questo il pranzo a Malibù potrebbe essere un incontro di lavoro: niente abbracci al momento dei saluti e nessun contatto fisico (per quanto ne sappiamo i tabloid americani), ma tanto è bastato per infiammare le pagine di cronaca rosa.

Del resto Jolie non ha avuto relazioni dalla rottura con Brad Pitt nel 2016: a parte qualche cena con The Weekend e un caffè con Paul Mescal, Angelina non è mai uscita allo scoperto con (eventuali) liason amorose. Finalmente potrebbe davvero aver voltato pagina.