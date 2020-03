Chi era David Cruz, l’ex compagno di Jennifer Lopez

editato in: da

Si chiama David Cruz il primo grande amore di Jennifer Lopez che la cantante non ha mai dimenticato. Una love story iniziata quando lei aveva solamente 15 anni e durata per ben dieci anni sino a quando la popstar non aveva raggiunto il successo mondiale. Poi l’addio, accompagnato però da un sentimento di affetto che non è mai scomparso.

JLo non aveva mai nascosto di essere ancora molto legata all’ex compagno con cui aveva trascorso un periodo magico della sua vita, quando non era ancora una star. Dopo la fine della relazione con Jennifer, David Cruz si era legato a Isa, la donna che gli è rimasta accanto per ben 18 anni, sino alla sua morte. A dare la notizia della scomparsa dell’uomo è stato il sito TMZ. Secondo il tabloid, sarebbe deceduto a 51 anni al Mount Sinai West Hospital di Manhattan a causa di alcuni problemi cardiaci.

“Era gentile e amorevole – ha raccontato la compagna -. Non si è mai aggrappato a nulla ed è sempre stato molto aperto. Era un padre devoto, ha contribuito a crescere il suo figliastro che ora è nei Marines. Amava gli Yankees e i Knicks. Adorava andare a teatro con me. Il mio momento preferito era la serata in famiglia, perché non era solo speciale per me ma anche per i bambini. Si assicurava sempre di finire le cose con un Ti amo”.

Jennifer Lopez non ha commentato l’accaduto e non ha postato commenti su Instagram. La popstar oggi è felice accanto ad Alexander Rodriguez, ex sportivo che vorrebbe presto sposare. Nel suo passato tanti amori che non ha mai dimenticato. Dopo la love story con David Cruz, JLo si era innamorata di Ojani Noa, cameriere cubano sposato nel 1997. Un anno dopo i due avevano divorziato e la cantante aveva iniziato una relazione con il rapper P. Diddy.

Nel 2001 le nozze con Cris Judd, ballerino da cui divorzierà nel 2003. Poi la burrascosa storia d’amore con Ben Affleck e il flirt con il manager Irving Azoff. Fra i grandi amori della Lopez c’è senza dubbio Marc Anthony, dal quale nel 2008 ha avuto i gemelli Emme e Maximilian.