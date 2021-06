Daniela Ferolla salta le ultime due puntate di Linea Verde Life: cosa succede

editato in: da

Chi è Daniela Ferolla, la conduttrice di Linea Verde Life

Le puntate conclusive di Linea Verde Life andranno in onda senza Daniela Ferolla. E sì, perché nonostante l’attenzione e il rispetto delle regole, anche per la bella conduttrice di Rai1 è arrivato il momento di fare i conti con il Covid che ha già superato.

A rivelarlo, è proprio la diretta interessata in un’intervista a FQ Magazine: “Sono stata super attenta, pensavo di averla scampata invece al traguardo delle ultime due puntate mi sono beccata il Covid. Ne parlo solo adesso, a distanza di un mese, perché ho superato tutto: non mi sembrava una cosa di interesse per il pubblico e non mi andava di speculare sulla malattia”.

Secondo la sua ricostruzione, il contagio sarebbe avvenuto durante una delle puntate registrate a Bolzano, anche se nessuno dei membri della troupe ha contratto la malattia. Ora che è tutto finito, Daniela Ferolla ha deciso di rivelarlo al pubblico, aggiungendo alcuni particolari del post-Covid: “Ho avuto diversi sintomi ma per fortuna tutti gestibili. La cosa che mi stupisce è che si parli così poco degli strascichi del Covid: io non mi sono fatta mancare nulla, dal respiro corto ai dolori gastrointestinali. E infatti sono dimagrita molto”.

Al disagio fisico di quei giorni trascorsi in isolamento si è aggiunto anche quello psicologico, con timori legati a un possibile decorso della malattia in aggravamento: “Mi sono confrontata con altre persone e devo dire che quella è stata la parte più devastante. Mi ha spaventata l’imprevedibilità della malattia e di quello che sarebbe potuto succedere. Ho vacillato, nonostante il mio self control granitico”.

La conduzione delle ultime due puntate rimane, quindi, nelle mani di Marcello Masi. La presenza di Daniela Ferolla sarà assicurata attraverso un video messaggio che ha registrato in quarantena, ma tornerà per la prossima stagione.

La conferma alla guida del programma non stupisce, visti i risultati ottenuti negli anni e che sfiorano il 18% di share. Daniela Ferolla è anche la conduttrice più longeva del programma, con 7 stagioni e una in arrivo. La trasmissione è anche una delle poche a trattare il tema green sulla tv generalista, talvolta più orientata su altre tematiche. Linea Verde Life va in onda ogni sabato, alle ore 14, su Rai1.