Damiano, Giorgia Soleri si prende una pausa dai social dopo le critiche

Non è facile mostrare se stessi, parlare delle proprie condizioni di salute, condividere ciò che affligge il corpo. Eppure, nonostante la giovane età, Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Måneskin, ha avuto il coraggio di affrontare tutto ciò. Non ha solo tenuto a informare i suoi follower su Instagram su come sta davvero, ma ha soprattutto sensibilizzato su un tema attuale e spesso messo in discussione: l’endometriosi.

Giorgia non si è tirata indietro, ha pubblicato i segni che l’operazione le ha lasciato. Sono state tantissime le dimostrazioni di affetto e di solidarietà nei suoi confronti, ma al contempo ci sono state anche diverse critiche. Opinioni e commenti negativi che le hanno fatto prendere una strada ben precisa: mettere in pausa i social media per un po’. L’obiettivo, come affermato da lei stessa, è di tutelare la sua salute mentale.

Troppi utenti si sono permessi di accanirsi contro una persona, una giovanissima ragazza che ha tirato fuori le unghie per farsi forza lungo il percorso difficile dell’endometriosi, dei sintomi che causa, dei problemi. In particolare, visitando il suo profilo, sotto i post in cui affronta con determinazione l’argomento, è spiccato un commento, dove Giorgia è stata accusata di essere una “lagna“.

Per fortuna, non è mancato l’appoggio di persone in vista: Vania Mento, che è un’attivista che negli ultimi tempi ha fortemente sensibilizzato l’opinione pubblica sull’endometriosi, ha preso le difese di Giorgia. Intervenendo sotto il commento in questione, ha infatti posto solo una semplice domanda: “Lo sai cos’è l’endometriosi?”

Dopo tante critiche e soprattutto cattiverie senza alcun fondamento – manca ormai il rispetto persino di fronte alla malattia – la Soleri ha annunciato la pausa dai social. “Sono immensamente grata dell’affetto, della vicinanza, dell’amore e della comprensione che mi avete dimostrato. Dall’altro lato, però, è un periodo estremamente delicato. Ho bisogno di concentrarmi su me stessa e sul recupero post operatorio”.

“Il mio corpo ha bisogno di attenzioni ed energie, e la mia salute mentale (che, come immaginerete, è messa a dura prova dopo l’intervento) deve essere tutelata. Per questo motivo ho deciso di prendermi una piccola pausa dai social”. Giorgia non sa quanto durerà questo stacco – che ha definito come un “piccolo atto egoistico” per salvaguardare la sua persona. Tuttavia, ha preso la scelta migliore: volersi bene, curarsi, ritagliarsi del tempo prezioso per se stessi è sempre la soluzione migliore.