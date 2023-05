Damiano David, il colpo di testa per Roma-Siviglia fa infuriare i tifosi

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Un nuovo look che non è piaciuto a tutti. Damiano David, leader dei Måneskin, è un grandissimo tifoso della Roma e – in occasione della finale di Europa League contro il Siviglia – ha deciso di compiere un gesto dimostrativo per manifestare l’amore profondo che prova per la squadra della sua città. Come? In un modo decisamente inusuale, com’è nelle sue abitudini: si è infatti decolorato metà della testa per ottenere i colori della maglia della Magica.

Damiano David tifa Roma, pioggia di critiche per la sua scelta

Che fosse un grande tifoso giallorosso era noto da tempo. Lo abbiamo visto spesso tra gli spalti a sostenere la sua squadra e non sorprende, quindi, che abbia deciso di spostarsi a Budapest per la finale di Europa League. Si tratta dalla seconda finale continentale in due anni per la Roma di José Mourinho, che si gioca il trofeo con un agguerritissimo Siviglia, squadra favorita alla vigilia.

La grande passione di Damiano David non poteva quindi che essere dimostrata in maniera plateale, con un nuovo colore di capelli tutto dedicato alla sua squadra del cuore. Fresco di tinta rosso fuoco, l’ennesima dopo la decolorazione selvaggia che lo ha reso biondo platino, il leader dei Måneskin è tornato ad agire sulla sua chioma per decolorarsi la parte sinistra del capo e renderlo così giallo-rosso.

Una mossa, questa, che non è piaciuta ai tifosi che – da veri scaramantici – lo hanno criticato per questa scelta. Sembrerebbe, infatti, che osare così tanto non sia beneaugurante e che – prima di una partita così importante – sia meglio essere più cauti. Osservazioni di cui Damiano David pare non curarsi troppo, scusandosi però con tutti i parrucchieri d’Italia per il risultato finale ottenuto, di certo discutibile.

Nostalgia di casa? Forse, anche se non ha mai rinnegato le sue origini e – anzi – è sempre rimasto legatissimo alla sua città. Il suo nuovo look, dunque, non è che la dimostrazione di quest’attaccamento che si porta dentro da sempre. Ed è per questo che ha intrapreso un lungo viaggio, in auto, verso Budapest per la finalissima del 31 maggio che potrebbe valere un nuovo trofeo europeo dopo la Conference League del 2022.

La replica alla polemica di Al Bano

Sono giorni di grande fermento per la voce dei Måneskin, che ama essere eccessivo anche a costo di attirarsi critiche e dissenso. È questo il caso della sua ultima foto senza veli (e con uno spinello in bocca), che è stata intercettata e commentata da Al Bano. L’artista di Cellino San Marco ha infatti voluto ribadire quanto sia sbagliato fare “proselitismo della cannabis” e di essere contro ogni tipo di droga, che sarebbe distruttiva.

La replica di Damiano David è arrivata puntuale, ma si è limitata a un’emoji a cuore con la quale pareva confermare le parole di Al Bano. Dopotutto, la posizione dell’artista romano in merito al tema è stata chiara fin dai tempi della vittoria del gruppo a Eurovision Song Contest 2021, nel quale venne accusato di aver fatto uso di sostanze in diretta, circostanza poi smentita dai test risultati negativi.