Al Bano contro Damiano dei Måneskin: “Droga è distruzione”. La replica

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Una foto di Damiano David nudo che non è proprio piaciuta ad Al Bano. L’artista di Cellino San Marco, reduce dal successo dello spettacolo 4 volte 20 con il quale ha celebrato i suoi 80 anni, ha voluto commentare la scelta del leader dei Måneskin di mostrarsi con uno spinello in bocca, che pare voglia utilizzare per rilassarsi dopo il lungo tour che l’ha portato in giro per il mondo con il suo gruppo. Ebbene: Carrisi ha voluto fare il punto sull’uso di sostanze e dire la sua sull’argomento, specificando di essere contro l’utilizzo di ogni tipo di droga. Non è mancata la replica di Damiano.

Al Bano contro Damiano, la risposta su Instagram

La polemica è montata dopo la foto senza veli condivisa da Damiano David, nella quale è apparso con uno spinello in bocca. Una foto che non è di certo passata inosservata, nemmeno agli occhi di Al Bano, che ha voluto commentarla ad AdnKronos: “Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello”.

E ha continuato: “Ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis. Io sono contro la droga in ogni sua forma perché ho avuto delle problematiche serie che ho dovuto sopportare, ma non ho nulla contro Damiano, voglio precisarlo”.

La replica di Damiano David si attendeva da giorni ed è arrivata. Il leader dei Måneskin si è limitato a ripostare un articolo sull’argomento nelle sue stories di Instagram, allegando un cuore in segno di approvazione alle parole “la droga è distruzione”. Non una grande novità, dato che la sua posizione in merito all’utilizzo di sostanze stupefacenti è sempre stata molto chiara, fin dai tempi della vittoria a Eurovision.

La droga a Eurovision e la smentita

Purtroppo, il nome di Damiano David è stato associato alla droga anche in occasione della finale di Eurovision Song Contest, che i Måneskin hanno vinto con il brano Zitti e buoni nel 2021. Il leader della band era stato accusato di aver fatto uso di sostanze in diretta, circostanza poi smentita dal diretto interessato e da un test risultato assolutamente negativo. Un’accusa che non ha mai digerito e della quale ha riparlato in altre occasioni.

A distanza di due anni, infatti, è tornato sull’argomento durante la sua partecipazione a Cachemire Podcast: “In quel caso ho capito quanto sia influenzabile il pubblico, quanto una cosa che palesemente non può essere così, diventi credibile. Ho capito quanto a volte non si ragioni. Ma ripeterò sempre questa cosa: il più grande rimpianto della mia vita è stato di averlo smentito. Dovevamo lasciare il fascino del non detto. Era in diretta, non lo sapevo. Ho preso il telefono e avevo centinaia di messaggi di amici e parenti che mi chiedevano se avessi pippato. Non è stato tanto per me, ma mia madre e mio padre, che si sono dovuti sorbire questa cosa”.