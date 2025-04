Damiano David in imbarazzo in tv: le domande intime durante uno show

Imbarazzo in tv per Damiano David che si è trovato a rispondere ad alcune domande molto intime sul legame con Dove Cameron

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Damiano David

Momenti di imbarazzo in tv per Damiano David che si è trovato a rispondere, suo malgrado, a domande molto intime su Dove Cameron durante uno show spagnolo. L’ex cantante dei Maneskin, ospite del programma, è apparso piuttosto a disagio di fronte a quesiti indiscreti riguardo il rapporto con la fidanzata.

Damiano David, imbarazzo in tv

Dopo essersi preso una pausa dai Maneskin per coltivare la carriera da solista, Damiano David ha rilasciato diverse interviste ed è stato ospite di alcuni programmi in cui ha parlato non solo di musica, ma anche del suo legame con Dove Cameron.

Fra le ultime interviste del cantante romano c’è quella rilasciata nel talk show La Revuelta. Nel programma condotto da David Broncano, Damiano ha presentato il nuovo singolo, in seguito si è trovato a dover rispondere a domande piuttosto intime sulla sua vita privata.

Il presentatore infatti ha messo in difficoltà l’artista con alcune domande riguardo Dove Cameron, ma anche i suoi guadagni. Va sottolineato che La Revuelta è uno show noto per essere piuttosto sopra le righe e che probabilmente Damiano era preparato a dover replicare a battute scomode.

Nonostante ciò è apparso piuttosto a disagio nel corso dell’intervista rilasciata a David Broncano. Il presentatore ha infatti chiesto al cantante quali fossero i suoi guadagni.

“Quanto denaro hai in banca? Quanto hai guadagnato in totale?” gli ha chiesto e Damiano ha replicato: “Dirlo sarebbe di cattivo gusto”. Rifiutandosi di rivelare una cifra precisa, ma glissando la domanda.

In seguito il discorso si è spostato sulla relazione con Dove Cameron. Il conduttore ha quindi chiesto a Damiano quanti rapporti sessuali avesse avuto con la fidanzata nell’ultimo mese. Una domanda che ha imbarazzato molto l’artista.

L’ex star dei Maneskin ha riso. “Ho una fidanzata e viviamo insieme. Sono felice”, ha detto, senza rilasciare alcun dettaglio. Ma il presentatore ha insistito: “Puoi dirci la somma totale? La scrivo qui, su questo foglio di carta”. Damiano ha quindi concluso: “Non lo so, non ne ho idea. Forse 25 volte… Non è un numero preciso”, sorridendo imbarazzato.

L’amore di Dove Cameron e Damiano David

29 anni lei, 26 lui, Dove Cameron e Damiano David sono legati dal 2024. Un amore forte, arrivato dopo la fine della relazione del cantante con Giorgia Soleri, sua compagna per sei anni.

La coppia convive da qualche tempo ed è felice, come hanno raccontato entrambi in numerose interviste. Dove ha appoggiato la nuova svolta nella carriera da solista di Damiano e ha più volte parlato del loro legame, descrivendo il cantante come un compagno dolce e premuroso.

“È un gentiluomo, un angelo, un orsacchiotto degli anni ‘50. È la persona migliore che abbia mai incontrato in vita mia. Passi due minuti intorno a lui e ti rendi conto che è la persona più gentile, più generosa e più innocente. È semplicemente un’anima bella e sensibile”, ha rivelato.

Mentre lui ha raccontato divertito ad Alessandro Cattelan: “Lei è lenta da morire, però lo sa, quindi mi chiede tantissime informazioni in anticipo, tipo a che ora dobbiamo stare in macchina? Io rubo quel quarto d’ora perché poi non mi piace metterle ansia, quindi rubo quei 15 minuti. Guarda, siamo veramente un orologio perfetto, è la mia anima gemella”.