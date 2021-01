Cristina Parodi su Instagram annuncia il suo libro su Harry, Meghan e la profezia di Diana

editato in: da

Cristina Parodi, l’incontro profetico con Lady Diana

Cristina Parodi annuncia su Instagram l’uscita del suo libro sull’uscita dalla Famiglia Reale di Harry e Meghan Markle, profetizzata da Lady Diana che la giornalista ha incontrato nel 1996.

Cristina Parodi dunque sorprende i molti follower rivelando che a breve uscirà un suo libro su Harry e Meghan, proprio nel momento in cui si inseguono le notizie del flop di Finding Freedom, la biografia dei Sussex che avrebbe dovuto portare scompiglio a Palazzo perché avrebbe dovuto rivelare la verità sulle cause della Megxit. Se l’impatto mediatico è stato notevole, al momento dell’acquisto i lettori hanno dato forfait.

Ma il progetto di Cristina Parodi è di tutt’altro spessore, anche perché la fonte che l’ha ispirata è niente meno che Lady Diana, come lei stessa racconta sul suo profilo Instagram.

La giornalista ha condiviso sulla sua pagina social alcune foto, risalenti a un Convegno che si è tenuto a Rimini nell’ottobre del 1996 in cui la Parodi ha avuto la possibilità di incontrare Diana e di cenare con lei. Scrive infatti: “Ottobre 1996 . Rimini . Ad un convegno internazionale di cui ero la conduttrice arriva come relatrice lady Diana Spencer e io che per il tg5 seguivo le vicende reali per la prima volta riesco ad incontrarla , a parlare con lei , a cenare insieme”.

Un incontro fatale, potremmo dire, che ha spinto Cristina a scrivere un libro sulla decisione di Harry e Meghan di dimettersi da Reali senior, perché le parole di Diana hanno avuto il peso di una profezia. Racconta infatti la Parodi: “Anche da questo incontro e’ nata l’idea di scrivere un libro sulla clamorosa uscita di Harry e Meghan dalla famiglia reale inglese . Le parole che la principessa mi disse in quell’occasione suonano come una profezia che anticipa la scelta rivoluzionaria fatta dai duchi di Sussex”.

La Principessa però non ebbe modo di veder crescere i suoi figli, William e Harry, di partecipare alle loro nozze rispettivamente con Kate Middleton e Meghan Markle, di veder spiccare il volo del suo secondogenito e non ha avuto nemmeno il tempo di assaporare la libertà dopo il divorzio da Carlo e di costruirsi una nuova vita, perché il 31 agosto 1997, quindi meno di un anno dopo l’incontro con la Parodi, Diana morì in un tragico incidente.

Lei non riuscì a rifarsi una vita, ma suo figlio Harry sì, spiega la giornalista: “Diana mori’ un anno e mezzo dopo quell’evento e non ebbe mai la possibilità di avere una nuova vita . Suo figlio Harry invece si”. Ma l’esito di questa scelta ha dato davvero i frutti sperati? Harry è veramente felice? Stando alle indiscrezioni trapelate non sembra particolarmente soddisfatto. E la Parodi commenta: “E vissero tutti felici e contenti ?“.

L’annuncio del nuovo libro ha sbalordito i follower della giornalista che commentano su Instagram: “Un libro tuo? Quando esce? Ps bellissima ed elegante sempre tu”. E poi tantissimi i complimenti: “Chissà che emozione Cristina! Lei era e sarà x sempre Lady Diane! Ma quanto eri e sei ancora bella!”. “Bellissima, elegantissima come sempre,Cristina complimenti”. “Che emozione, brava Cristina ti vedo in un bel programma di giornalismo”. “Diana, indimenticabile e tu volto storico , che piccola”. “Che emozione… posso solo immaginare e comunque queste foto confermano la mia ammirazione X lei signora Cristina🌸simbolo di eleganza e raffinatezza”.