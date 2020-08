editato in: da

Il fisico spaziale di Cristina Marino, “dea” dai due amori: il fitness e Luca Argentero

Cristina Marino splende in bikini su Instagram e risponde alle critiche dei follower. La compagna di Luca Argentero sfoggia una forma perfetta a pochi mesi dal parto. Lo scorso maggio la modella e attrice ha dato alla luce la piccola Nina Speranza, prima figlia della coppia.

Attivissima sui social, Cristina ha raccontato sul suo profilo un’estate fatta d’amore e di tenerezze, con Luca e la sua bambina. Negli ultimi scatti postati su Instagram, la Marino sfoggia un fisico scolpito in bikini ed è stupenda. La foto ha collezionato moltissimi Like e complimenti, ma anche qualche commento a cui l’attrice ha risposto a tono. “Il seno rifatto a 29 anni non si può vedere”, ha scritto qualcuno e Cristina ha replicato: “Di chi parli? Forse hai sbagliato foto”.

Qualcuno ha poi criticato la sua dieta: “Tutte diventeremmo così se mangiassimo avocado e insalata tutti i giorni, non ti ho mai vista postare carne o un dolce”, ha commentato un utente e la risposta dell’attrice è sata secca: “La prossima volta di invio la foto per approvazione”. Infine un follower ha scritto: “Beata te che hai tutto il tempo del mondo” e la Marino ha replicato: “Questa è la storia che più ci conviene raccontarci”.

Bella e di carattere, l’attrice è entrata nella vita di Luca Argentero qualche anno fa dopo l’addio a Myriam Catania con cui ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore. Dopo il divorzio la Catania ha avuto un figlio da Quentin Kammermann, mentre il divo italiano ha deciso di costruire una famiglia con la collega conosciuta sul set di Vacanze ai Caraibi. Negli ultimi mesi Cristina e Luca si sono goduti la nuova vita da genitori, coccolando la piccola Nina Speranza.

“Mi piacerebbe avere tre figli – aveva raccontato l’attrice qualche tempo fa -. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai“.