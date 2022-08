“Pazza di voi”, la dedica su Instagram di Cristina Chiabotto a marito e figlia

Fonte: IPA Cristina Chiabotto, le parole per il marito e la secondogenita

Momenti di profonda gioia, da condividere con i propri follower: Cristina Chiabotto ha condiviso un dolcissimo scatto su Instagram che ritrae il marito insieme alla figlia, la secondogenita nata da pochissimo.

Un’immagine di grande bellezza che racconta di giornate ricche d’amore, così come le sue parole dalle quali traspare il profondo amore che la lega alla sua famiglia. Senza dimenticare un pizzico di ironia.

Cristina Chiabotto, la dedica dolcissima per marito e figlia

Uno scatto in bianco e nero in cui si vedono papà e figlia è quello che Cristina Chiabotto ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram. I due sono ritratti in un momento di riposo, infatti si vede il marito Marco Roscio immortalato mentre dorme insieme alla piccola Sofia, nata un mese fa.

L’ex Miss Italia ha pubblicato la foto accompagnata da una dolcissima dedica: “Pazza di voi” ma senza dimenticare un pizzico di ironia, infatti a queste parole, dalle quali scaturisce quanto sia felice e innamorata, ha aggiunto una piccola postilla: “…quando dormite” aggiungendo l’emoji della risata.

Certamente i primi mesi di vita di un bambino non sono facili, soprattutto per la stanchezza dal momento, se a questo si aggiunge che Cristina Chiabotto è diventata mamma a distanza di un anno di due splendide bambine (la primogenita Luce Maria è nata a maggio del 2021) si capisce ancora di più la battuta che ha voluto fare la modella e showgirl.

Insieme al marito si trova a Portofino in Liguria, come dimostrano alcune storie che ha condiviso sempre su Instagram, e la felicità del momento è palpabile. Infatti il 29 giugno è nata Sofia, poco più di un anno dopo la nascita della primogenita. E Cristina Chiabotto appare radiosa.

Del resto ne aveva parlato anche ospite di Verissimo. A Silvia Toffanin aveva raccontato: “Siamo molto felici di allargare la famiglia, avranno solo quattordici mesi di differenza” e nella stessa occasione aveva spiegato di essere rimasta incinta cinque mesi dopo la nascita della prima figlia.

Cristina Chiabotto, l’amore per Marco Roscio

Marco Roscio e Cristina Chiabotto formano una coppia bellissima e molto affiatata. Il loro è un amore iniziato allo stadio dove si sono incontrati essendo entrambi tifosi della Juventus.

I due si sono sposati nel 2019 dopo un anno dal primo incontro e dopo la fine della lunga relazione che ha legato la ex Miss Italia all’attore Fabio Fulco.

In breve tempo hanno accolto nella loro vita anche due figlie. Prima Luce Maria, nome scelto perché amato da mamma e papà, e il secondo in ricordo della nonna di Cristina scomparsa poco prima della sua nascita.

Poi l’annuncio della seconda gravidanza attraverso parole che esprimevano la gioia della nuova vita: “Torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita – si leggeva a corredo di un post su Instagram -. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”.

Una gratitudine che emerge anche da ciò che Cristina condivide, come la storia con lo scatto bellissimo di un momento di profonda tenerezza papà e figlia.