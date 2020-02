CR4, Morgan a processo da Chiambretti e Bugo pronto alla verità

editato in: da

Sanremo 2020, i top e i flop del Festival di Amadeus

Piero Chiambretti si prepara a condurre una nuova puntata di CR4- La Repubblica delle Donne e ancora una volta l’argomento scottante sarà la lite tra Bugo e Morgan.

Nella serata del 26 febbraio si cercherà di stabilire se Morgan sia un genio della musica oppure no. Il presentatore promette testimoni ed esperti in studio per elaborare la sentenza definitiva.

Mentre si cercherà di capire la verità su Bugo, ossia se è vittima innocente o se in qualche modo è responsabile di quanto accaduto sul palco dell’Ariston che ha portato alla squalifica dei due cantanti a Sanremo 2020, dopo la lite in mondovisione con testo del brano Sincero modificato da Morgan e uscita di scena in diretta del cantautore di Trecate.

Le bambine della Repubblica di Chiambretti sono state dunque inviate in missione per farsi dire da Bugo quello che ancora non è stato rivelato.

La vicenda Bugo-Morgan è una delle più dibattute nella trasmissione di Rete 4. Proprio qui per la prima volta si è sollevato il dubbio che il caso in realtà sia stato tutto preparato a tavolino, come sostenuto da Iva Zanicchi.

Ma Morgan, sottoposto alla macchina della verità, a Live-Non è la D’Urso ha smentito a Barbarella che la lite con Bugo sia una finzione pubblicitaria.

Mentre, sempre nel salotto di Chiambretti, le dichiarazioni di Arturo Artom, amico di Marco Castoldi, da lui definito un genio, hanno fatto infuriare Malgioglio che ha addirittura abbandonato lo studio.

Ma della faccenda se ne è occupata anche Caterina Balivo, invitando a Vieni da Me il direttore d’orchestra, Simone Bortolotti, scelto dai due cantanti per Sanremo 2020.

Intanto, stando alle dichiarazioni del professor Massimo Scaglioni al Corriere della Sera il video più visto di Sanremo 2020 è ovviamente la fuga dal palco di Bugo mentre Morgan cantava il testo modificato di Sincero.

Dunque, i due cantanti, anche se squalificati, hanno ottenuto il record di essere i più visti del Festival.