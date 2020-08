Costanza Caracciolo mostra il fisico dopo il parto: in bikini è bellissima

editato in: da

Costanza Caracciolo è sempre splendida, ma la foto in cui si mostra in bikini dopo il secondo parto è veramente fantastica: ora che è mamma bis, le sue vacanze sono decisamente movimentate. Eppure trova un momento per uno scatto speciale, che racconta la sua vera bellezza.

Sono passati poco più di quattro mesi da quando Isabel è venuta al mondo: la secondogenita di Costanza Caracciolo e Christian Vieri è arrivata in un momento delicato, vista la situazione in cui versava l’intero Paese, ma la sua nascita attesissima ha riportato il sorriso sul volto dei suoi genitori. La showgirl si sta godendo un’estate davvero particolare e impegnativa, assieme alle sue bimbe, potendo però contare sulla piena collaborazione di Bobo, un papà attento e premuroso. E così, alla Caracciolo resta un po’ di tempo per concedersi una pausa in bikini.

Incantevole, la sua foto pubblicata su Instagram ha fatto il pieno di like. Costanza sfoggia infatti per la prima volta il suo fisico dopo il parto, ed è veramente meravigliosa. “Osa sognare” – scrive accanto all’immagine, aggiungendo semplicemente #pianopiano. È evidentemente un riferimento al suo percorso per ritornare in forma dopo due gravidanze ravvicinate, che hanno inevitabilmente lasciato alcuni segni sul suo corpo. La piccola Stella, la sua primogenita, ha solamente 20 mesi e Isabel è arrivata lo scorso 25 marzo 2020. Non è certo difficile immaginare come siano cambiate le priorità, per la neo bismamma.

Eppure, anche con qualche curva più morbida e il ventre un po’ rilassato è stupenda. La sua è una bellezza naturale, che non ha bisogno di ritocchi per soddisfare le esigenze di perfezione alle quali – finalmente – sempre meno star cercano di adeguarsi. Quello della Caracciolo è un messaggio importante, incentrato sul body positive e sull’importanza di amare noi stessi anche nelle piccole imperfezioni che ci caratterizzano. Un vero e proprio esempio per chi, ancora, cerca di raggiungere standard di bellezza impossibili.

In realtà, Costanza è solo una delle ultime vip che, sui social, aderisce a questa tendenza improntata a mostrare una versione più reale di sé. Abbiamo visto Aurora Ramazzotti, stupenda con qualche piccola imperfezione, e Laura Chiatti, sempre affascinante anche quando si lascia immortalare acqua e sapone. E, rimanendo in tema gravidanza, Beatrice Valli ha condiviso il suo amaro sfogo dopo essere stata pesantemente offesa per il suo fisico da neomamma.