Cosa guardare su Amazon Prime Video a luglio 2021: le nuove uscite

Un catalogo ricco di contenuti quello che Amazon Prime Video propone ai suoi utenti per il mese di luglio 2021: dalle serie tv ai film, ecco cosa si può vedere sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Le serie tv e gli show su Amazon Prime Video

Serie originali, ma non solo: il mese di luglio su Amazon Prime è ricco di appuntamenti molto attesi dagli utenti. Tra gli show in programma c’è la seconda stagione di El Cid , serie spagnola la cui prima stagione è sbarcata su Prime a dicembre 2020. Tra gli interpreti l’attore Jaime Lorente, noto anche per la sua partecipazione a Élite e a La casa di carta. I nuovi episodi saranno visibili a partire dal 15 luglio.

Tra gli show non originali si possono ricordare la messa in onda, a partire dal primo luglio, della terza stagione di 4 Blocks, serie tedesca di genere gangster che ha come protagonista Ali Toni Hamady, e Bleach serie tv anime di cui andrà in onda la quarta stagione dal 26 luglio.

Seconda stagione anche per Making the cut, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 16 luglio. Si tratta di un talent show statunitense che prevede che un gruppo di stilisti – imprenditori internazionali si sfidi per la vittoria del programma che gli permetterà di ottenere un milione di dollari da investire nel proprio marchio e nell’apertura di un e-commerce. Lo show è composto da otto puntate, di queste ne verranno rilasciate due a settimana. A presentare (e anche nel ruolo di produttori) Heidi Klum e Tim Gunn.

Per chi non lo avesse vista, poi, dal 18 giugno su Amazon Prime Video è disponibile anche la seconda stagione di Celebrity Hunted, con un cast di fuggitivi davvero stellare.

I film su Amazon Prime Video

Il catalogo film di luglio su Amazon Prime Video è molto ricco. L’inizio del mese parte con una pellicola molto attesa e in esclusiva mondiale: dal 2 luglio – infatti – sarà disponibile per gli utenti il film fantascientifico con l’attore Chris Pratt: La guerra di domani, che racconta di un gruppo di viaggiatori del tempo che arrivano dal 2051 per reclutare persone da far combattere nel futuro in una guerra contro gli alieni.

Tra gli altri film in programma Blackout love, commedia italiana che ha come protagonista Valeria una donna apparentemente soddisfatata della propria vita, che dovrà fare i conti con il ritorno del suo più grande amore. Nel cast Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. La pellicola sarà visibile a partire dal 9 luglio.

Si dovrà attendere il 23 luglio, invece, per poter ammirare Jolt una action comedy Amazon Original di Tanya Wexler che ci racconta di Lindy, una donna bellissima e molto ironica che però nasonde un grande segreto. Strepitoso il cast: Kate Beckinsale, Stanley Tucci, Lili Rich, Susan Sarandon, Jai Courtney.

Dal 19 luglio sarà disponibile anche Boss Level, pellicola in esclusiva, genere fantascienza con protagonista un agente delle forze speciali Roy Pulver – interpretato da Frank Grillo – costretto a vivere in continiazione il giorno della propria morte. Nel cast anche Mel Gibson e Naomi Watts.

Il 28 luglio, infine, sarà disponibile Gunpowder Milkshake film d’azione eslusiva Amazon. Protagonista è Sam, abbandonata dalla madre (una sicaria) a soli 12 anni. Oggi la protagonista ha seguito le orme della mamma, ma a un certo punto qualcosa non va come dovrebbe e si ritrova a dove compiere una scelta importante. Con, tra le altre, Karen Gillian e Lena Headey

Tra le altre pellicole in uscita su Amazon nel corso del mese di luglio si possono ricordare anche alcuni film molto amati. Dal primo luglio, ad esempio, saranno a catalogo Il diario di Bridget Jones! (con i film sucessivi), Cinquanta sfumature di grigio, i film della saga The Karate Kid fino al quarto, Basic Instinct e Assassin’s Creed.