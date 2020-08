Il coraggio di Andrea Delogu: mostra la cellulite in diretta tv

editato in: da

Andrea Delogu svela, ancora una volta, il suo coraggio, mostrando la cellulite in diretta tv. La conduttrice de La Vita in Diretta Estate non ha mai nascosto di essere una donna battagliera e forte. Su Instagram, più di una volta, ha parlato dell’importanza di accettare il proprio corpo e rendere i difetti una forza, sfatando anche il mito della perfezione nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver mostrato la guaina modellante per avere un ventre piatto, la scrittrice e conduttrice ha fatto di più: durante una diretta televisiva ha alzato la gonna del suo vestito per mostrare la cellulite. L’obiettivo? Dimostrare che anche lei, come moltissime donne, ha problemi di ritenzione idrica. Il fatto è avvenuto durante un’intervista a Cristina Fogazzi, esperta di bellezza, conosciuta come l’Estetista Cinica.

“Il corpo ci capita in sorte, come gli occhi marroni – ha commentato la conduttrice -, ma noi non siamo più in grado di accettarlo”. Per rimarcare il suo messaggio, Andrea ha voluto mostrare i segni della cellulite sulle gambe: “Nessuno è perfetto”, ha ribadito, lanciando un appello a tutte le donne che faticano ad accettarsi. Appena un anno fa la Delogu, reduce dal Festival di Castrocaro con Belen Rodriguez e Stefano De Martino, aveva postato un messaggio su Instagram in cui ammetteva di indossare la pancera.

“Vi prego di credermi – aveva scritto -, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto: calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) pancere, reggiseni pushup e sopratutto luci giustissime”.

“Voler assomigliare a un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro Instagram, è impossibile – aveva aggiunto la conduttrice -. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un “costume”, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume. Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite”. Bellissima, talentuosa e innamorata: dal 2016 la Delogu è sposata con Francesco Montanari, attore arrivato al successo grazie alla serie Romanzo Criminale.