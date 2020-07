Coppie vip: chi potrebbe diventare presto genitore

editato in: da

Le mamme vip del 2020

Sfumata la possibilità di un secondo figlio per Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo la crisi che ha tenuto banco la cronaca rosa, sono diverse le coppie vip che in estate potrebbero regalarci dolci sorprese. A cominciare da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

I due si sono conosciuti durante lo scorso GF Vip e la loro storia d’amore ha superato dure prove, lunghe separazioni e suoceri “ingombranti” come Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori di Paolo. Finalmente i due si sono potuti riabbracciare dopo l’isolamento imposto dall’emergenza sanitaria e ora che si sono ritrovati sono inseparabili. Un vero e proprio idillio amoroso come testimoniato da Instagram. Dunque, un bebè potrebbe coronare la loro storia d’amore. In fondo, Clizia è già mamma (leggi la nostra intervista alla Incorvaia).

Ma secondo gli esperti di LiberoGioco, a battere sul tempo Paolo e Clizia potrebbero esserci Melissa Satta e Kevin Boateng oppure Elettra Lamborghini e Afrojack che il prossimo 6 settembre convoleranno a nozze, almeno stando alle indiscrezioni riportate da Dagospia. Ma attenzione, anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in lizza per diventare genitori per la terza volta. A dir la verità per Michelle, 43 anni, sarebbe la quarta gravidanza, infatti è anche mamma di Aurora avuta da Eros Ramazzotti.

In molti sperano di vedere la bellissima presentatrice svizzera ancora incinta e lei più volte ha dichiarato che vorrebbe un altro figlio, magari un maschietto dopo tre femmine. Ma per il momento la cicogna non ha bussato nuovamente a casa Trussardi, nonostante i molteplici annunci di gravidanze poi prontamente smentiti dalla diretta interessata.

Anche tra i politici, gli esperti sono pronti a scommette che Luigi Di Maio e Virginia Saba potrebbero presto diventare genitori a breve, papabili anche Matteo Salvini e la sua fidanzata Francesca Verdini.