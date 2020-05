Concerto Primo Maggio: Morgan assente, Bugo canta Sincero senza di lui

editato in: da

Concerto 1° maggio, Ambra si commuove nella piazza deserta e supera la prova

Ambra Angiolini ha condotto un concerto del Primo Maggio diverso dal solito, segnato, anche, dall’assenza di Morgan e dalla presenza di Bugo che ha cantato Sincero senza di lui. Quest’anno la manifestazione è stata trasformata a causa dell’emergenza sanitaria, con collegamenti, video registrati e interviste a distanza.

A guidare lo show, in onda dal Teatro delle Vittorie, con le immagini di una Piazza San Giovanni deserta, è stata Ambra Angiolini. L’ex star di Non è la Rai ha superato con grande coraggio la prova e, dopo un momento di commozione, si è dimostrata all’altezza delle aspettative. Nonostante i cambiamenti sostanziali e le difficoltà, il Concertone è stato un successo. Tutto grazie alla partecipazione di grandi artisti, da Vasco a Gianna Nannini passando per Patti Smith e Irene Grandi, fino a Zucchero, che ha imbarazzato Ambra con una battuta in diretta tv.

Fra gli ospiti del concerto del 1 maggio anche Bugo. Il cantante, reduce dello scandalo scoppiato a Sanremo 2020, fra l’eliminazione dalla gara e la lite con Morgan, ha scelto di interpretare di fronte alle telecamere Sincero. Si tratta del brano portato al Festival e trasformato dall’ex di Asia Argento, divenuto ormai un cult.

Morgan non ha preso parte al Concertone presentato da Ambra Angiolini, per questo Bugo è stato accompagnato da Nicola Savino, che è intervenuto in collegamento. L’esibizione è piaciuta molto al pubblico e poco dopo l’artista ha presentato il nuovo singolo Mi manca, realizzato con Ermal Meta.

Qualche giorno fa l’ex leader dei Bluvertigo, ospite de La Vita in Diretta, era tornato a parlare di Bugo e di Sanremo 2020 con Amadeus e Fiorello. “Lo rifarei perché sono stato “sincero” e quando una persona è sincera lo rifarebbe subito – ha detto a Lorella Cuccarini -. Avevo l’esigenza di far capire a questo ragazzo Bugo che non si stava comportando bene con me. Non voleva capire e l’ho fatto sul palco”.

Morgan è da poco diventato papà per la terza volta. La compagna Alessandra Cataldo infatti ha dato alla luce la piccola Maria Eco. Marco Castoldi – questo il suo vero nome – ha altre due figlie: Anna Lou, nata dall’amore per Asia Argento, e Lara, frutto della relazione con Jessica Mazzoli.