Clizia Incorvaia su Instagram: “Ho smesso di allattare”. E risponde alle critiche

Clizia Incorvaia su Instagram mostra la pancia 2 giorni dopo il parto: “Non paura, forza”

Clizia Incorvaia, che da poco è diventata mamma per la seconda volta, ha deciso di raccontare su Instagram quello che le sta succedendo in merito alla maternità e all’allattamento. Lo ha fatto con l’estrema sincerità che la contraddistingue e nel tentativo di dare conforto ad altre donne che hanno vissuto o stanno vivendo la sua stessa situazione.

Clizia Incorvaia, perché non può più allattare

Lo scorso 19 febbraio 2022 è nato il piccolo Gabriele, frutto dell’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che continuano ad essere una delle coppie più amate sui social nonostante qualcuno all’inizio non avrebbe scommesso su di loro. I due condividono molto della loro vita privata, ma sempre con cura e, dove possibile, mandando messaggi positivi per le persone che li seguono.

Questo è stato anche il caso dell’ultimo messaggio pubblicato da Clizia Incorvaia: un post con molte foto di lei e del piccolo Gabri in cui appaiono dolcissimi e trasmettono un grande e puro amore durante l’allattamento. Ora, però, l’ex gieffina ha deciso di comunicare a tutti il periodo che sta attraversando, e lo ha fatto scrivendo una lunga dedica in cui si rivolge prima a suo figlio e poi a tutte le mamme che la seguono: “Ti ho allattato finché ho avuto il latte… devo dire che se da una parte l’allattamento stabilisce un legame quasi alchemico con il tuo piccolo, dall’altra richiede una saldezza di nervi non indifferente, poiché se non dormi tutta la notte sei esausta e non ti reggi in piedi”, ha spiegato prima di comunicare che il suo corpo si è “fermato” nel momento in cui la sua mente era troppo stanca. Clizia, quindi, non può più allattare e ha deciso di mandare un messaggio di conforto per tutte le donne che vivono la sua stessa situazione: “Scrivo questo post per tutte le donne che decidono di non allattare o non hanno il latte e vivono questa cosa come una sconfitta . No ragazze, non è così, voi darete la migliore versione del vostro essere mamma solo se sarete SERENE e al diavolo tutta la pressione sociale che vi dice che mamme dovrete essere. Voi sapete come essere”.

Clizia Incorvaia, le critiche sui social

Se dopo l’ultimo post di Clizia Incorvaia in cui ha annunciato di non poter più allattare ci sono stati moltissimi commenti positivi, come al solito non sono mancati quei messaggi pieni d’odio o semplicemente privi di delicatezza, con l’intento di farla sentire una madre poco adeguata rispetto a chi ha la possibilità di allattare i propri figli.

Ma Clizia non si lascia mai affossare dai commenti negativi, e come al solito riesce a rispondere in modo diretto: “Nina (la sua prima figlia) l’ho allattata solo con il latte materno fino al settimo mese, ma non avrò nessuna medaglia al merito e né la pretendo. Ciò significa che sei lo stesso una buona madre“, questa la risposta da parte di Clizia che ancora una volta è riuscita a mandare un messaggio sicuramente positivo come ha fatto già altre volte, ad esempio per la questione del fisico che cambia con la gravidanza e il senso di vergogna che non dovrebbe esistere, soprattutto se arriva da terze persone che non hanno diritto di sindacare sulla vita altrui.