Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi si confessano sul loro rapporto

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la loro estate d’amore

Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia si confessano sul loro rapporto. L’attrice e l’influencer hanno un legame profondo nato grazie a Paolo Ciavarro. La love story fra l’ex moglie di Francesco Sarcina e il conduttore è nata al GF Vip ed è continuata anche lontano dai riflettori. La storia d’amore procede a gonfie vele e Clizia ha raccontato di aver creato un legame sincero con la suocera.

“Paolo ha vissuto questo amore sotto gli occhi di tutta Italia quindi non c’è stato bisogno che mi spiegasse niente – ha svelato la Giorgi a Oggi -. Era talmente innamorato da sembrare che avesse la febbre nel mese in cui non ha potuto rivedere Clizia, poverino”. Eleonora, così come Massimo Ciavarro, papà di Paolo ha seguito l’evolversi della relazione al GF Vip e più di una volta è intervenuta per difendere la coppia.

D’altronde l’attrice non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con i suoi figli: Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. “Verso Paolo non sono né gelosa né possessiva, ma se vengo trascurata soffro terribilmente – ha ammesso la diva di Borotalco -. Sono sempre presente, ma non sono invadente […] Con l’età piango con una certa frequenza perché il mio cuore da sensibile che era si è fatto sensibilissimo. Quasi non riesco più a difenderlo”.

Entusiasta anche Clizia Incorvaia che da subito ha costruito un’ottima intesa con la suocera. “Mi ha detto che ci saremmo tanto piaciute. Ed è così – ha raccontato l’influencer -. Eleonora non bada all’etichetta, fa quello che le piace fare”. La star di Instagram ha alle spalle un matrimonio finito con Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, da cui ha avuto la figlia Nina. Qualche tempo fa Clizia e Paolo avevano parlato di possibili nozze, ma la Incorvaia ha chiarito che non saranno a breve. I due oggi si dividono fra Milano e Roma, ma potrebbero presto andare a convivere. “Ma no, ancora manca l’anello. Manca tutto – ha spiegato -. Ovviamente stiamo progettando, stiamo lavorando per un futuro insieme […] Paolo si definisce geloso il giusto, io mi definisco “siciliana”. […] Io sono una super emotiva. Per una frase del mio uomo o anche perché nervosa. Non me ne vergogno”.